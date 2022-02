Expo Dubai, il tartufo italiano e il Grana Padano. Alla scoperta dell'eccellenza Made in Italy

26 febbraio 2022 a

In anteprima assoluta lunedì 28 febbraio dalle 11.30 al Crea di via della Navicella, a Roma, l’eccellenza dell’italian food a partire dal bosco per arrivare alla tavola. Il tartufo italiano da un lato e il Grana Padano Selezione da fieno dall’altro, due simboli del nostro Made in Italy, di grande pregio e qualità, saranno presentati in anteprima mondiale lunedì 28 febbraio, a partire dalle ore 11.30, alla presenza del parlamentare Giuseppe L’Abbate, deputato della Commissione Agricoltura della Camera, e di Giuseppe Finocchiaro, console generale d’Italia a Dubai. Benessere e gusto, ma anche sostenibilità e controllo della qualità, per due filiere raccontate dalle aziende leader del settore, da chi cioè produce e concorre a far riconoscere e affermare il nostro Paese nel mondo, con il contributo della ricerca e dell’innovazione del Crea a far da cornice agli interventi dei relatori.

Tartufo patrimonio dell'umanità, gongola Urbani di Confindustria Umbria: "Traguardo epocale"

Ad approfondire in particolare il tartufo italiano e le sue peculiarità, per molti versi, ancora da scoprire, sarà Giuseppe Cristini, direttore artistico dell’Accademia del Tartufo nel mondo. Introdurrà la giornata il presidente del Crea, il professor Carlo Gaudio. L’incontro di lunedì anticipa la presentazione al mondo, che avverrà il prossimo 3 marzo in occasione dell’evento “Truffle Ambassadors - L’autentica Emozione Italiana: Il racconto della filiera del tartufo italiano, come calamita di benessere e gusto, Il carattere passionale del Grana Padano Selezione da fieno, da filiera sostenibile e controllata” presso M-Eating Italy - Expo Dubai.

