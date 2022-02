Terni, l'hub vaccinale di piazzale Bosco va in pensione dopo 200 mila dosi

Simona Maggi 26 febbraio 2022 a

Dopo 200 mila vaccinazioni anti Sars-Cov-2 il più grande hub vaccinale dell'Umbria va in pensione.

La palestra dell'istituto scolastico Casagrande, utilizzata in questi mesi - quasi un anno - come centro vaccinale verrà restituita ai ragazzi e alle ragazze della sede distaccata di piazzale Bosco della scuola superiore Casagrande. Si tratta, come è stato unanimemente riconosciuto da tutti i soggetti coinvolti, di un altro importante segnale di ritorno alla normalità..

La struttura è entrata in funzione il 24 aprile del 2021 e chiuderà i battenti lunedì 28 febbraio 2022. Da martedì 1 marzo 2022 le attività vaccinali per gli assistiti con età pari o superiore a 12 anni verranno eseguite nella sede centrale dell'azienda Usl Umbria 2, in viale Bramante, sempre a Terni.

La mattina di venerdì 25 febbraio il direttore generale dell'azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, il sindaco di Terni, Leonardo Latini, la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, il direttore del distretto di Terni dell'azienda Usl Umbria 2, Stefano Federici, si sono ritrovati proprio al punto vaccinale territoriale Casagrande per ringraziare gli operatori sanitari, i volontari, le associazioni, la Protezione civile, che in dieci mesi di attività e in piena emergenza pandemica si sono impegnati quotidianamente con passione, professionalità, dedizione e senso civico.

“La chiusura è importante perché significa che stiamo tornando verso la normalità, – ha spiegato il direttore dell’Usl Umbria 2, De Fino – ma il piano vaccinale continuerà nella sede di via Bramante. Tra la scuola, Comune, Provincia, enti e associazione è stato una sinergia importante soprattutto nei giorni in cui si è iniziato a fare vaccini. Nei giorni più brutti in cui il Covid correva c'erano dieci team operativi in questa struttura che hanno vaccinato ogni giorno fino a 1500/1600 persone. Questo centro è stato un fiore all'occhiello per l'Umbria e per Terni. Qui coloro a cui sono stati somministrati i vaccini hanno trovato accoglienza e professionalità”.

A far eco al manager della sanità anche il sindaco, Leonardo Latini, che ha ricordato l’importanza della sinergia che si è creata tra enti, volontari e associazioni in un periodo difficile come quello della pandemia e ha sottolineato che l'hub vaccinale ha funzionato molto bene.



“E' stata una struttura strategica – è stato il commento del primo cittadino – non solo per il territorio, ma anche per una dimensione più ampia”. Anche la presidente della Provincia, Laura Pernazza, oltre a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e lavorato in un periodo in cui i vaccini erano l'unica via d'uscita dal Covid, ha voluto evidenziare che l'hub vaccinale allestito alla palestra del Casagrande è stato “un luogo che è servito molto e oggi con la restituzione è un segnale di ritorno alla normalità”.

