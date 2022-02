Assisi, ascensore per la basilica di San Francesco

26 febbraio 2022 a

Partito l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche che rendono difficile l’accesso dei pellegrini e dei turisti dalla chiesa inferiore a quella superiore: un ascensore per la basilica di San Francesco ad Assisi, la cui realizzazione era stata annunciata nel corso di una conferenza stampa lo scorso ottobre dal sindaco Stefania Proietti e dal custode, fra Marco Moroni. I lavori sono cominciati qualche giorno fa, costeranno circa 800 mila euro e saranno ultimati in una decina di mesi. Saranno divisi in due lotti: il primo comprende i lavori strutturali, la perforazione del tunnel, l’abbattimento di due solai e l’ampliamento del vano ascensore con lo scavo di una sezione rocciosa. La spesa prevista è di 398.237 euro ed è sostenuta da un finanziamento statale. Per il secondo lotto, che comprende la realizzazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche, della cabina ascensore, del motore e delle rifiniture è prevista una spesa di 448.800 euro grazie a una raccolta fondi a cui tutti possono aderire.

“La realizzazione è in parte finanziata con contributi statali e in parte privati: un gesto di solidarietà - si legge nel sito sanfrancesco.org - perché tutti possano godere dell'arte presente in basilica e partecipare alle celebrazioni. Data l’ubicazione e la complessità architettonica della struttura, la fruizione del complesso monumentale è difficoltosa per persone con disabilità o problemi motori.

Il dislivello tra chiesa inferiore e chiesa superiore si supera solo percorrendo una ripida salita oppure due impegnative rampe di scale”. Per questa ragione è stata progettata un’opera di grande rilievo che ha richiesto anni di studio da parte di geologi, ingegneri e architetti, ora approvata dalla Soprintendenza, appunto un ascensore che non altererà l’immagine della basilica ma anzi permetterà di scoprire nuovi elementi.

