Perugia, lo Sbaracco affolla il centro storico e dà ossigeno al commercio

Dopo il flop dei saldi di gennaio, a Perugia si punta tutto sullo Sbaracco con i super sconti: un’ultima occasione invernale sia per i clienti che per i commercianti, ma anche un modo per rivitalizzare il weekend di fine febbraio in centro storico. È iniziato ieri mattina e continuerà anche oggi: l’appuntamento è dalle 10 alle 20, nell’area di corso Vannucci e le vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza. All’evento organizzato dal Consorzio Perugia in centro con il patrocinio del Comune di Perugia, hanno aderito oltre 40 negozi del centro storico: la maggior parte di questi ha il proprio sbaracco all’interno del locale, rispetto ai pochi con il classico stand esterno davanti la vetrina.

“Mille volte meglio lo shopping che le gocce calma ansia - dice Elisabetta Ascani di Wally in Corso Vannucci – Ma quest’anno i saldi non sono andati bene. Il periodo saldi ha coinciso con il ritorno della paura per l’aumento dei contagi”. I saldi hanno fatto registrare un calo delle vendite del 30% rispetto all’anno 2020 che era già considerato pessimo, dal punto di vista delle vendite, per colpa delle chiusure forzate. “Questo weekend dà la spinta per fare una passeggiata in centro, per incontrare persone, per riavere le nostre abitudini spazzate via dalla pandemia, ma anche per comprare qualcosa che altrimenti non compreresti”. Artigianato, beni per la persona, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, occhiali, che si aggiungono ad abbigliamento, accessori e calzature: il centro storico propone un mix di merci che spazia e che attira clienti. “Nel nostro settore c’è molta attenzione – dice Alberto Bottini di Bottini Profumi in Corso Vannucci – Abbiamo aderito per far conoscere e far avvicinare i clienti ai nostri prodotti di profumeria e gioielleria”.

C’è anche chi è alle prese con una prima esperienza, come Monia Romanelli che ha aperto il suo negozio MR, a gennaio, in via Baglioni: “È il mio primo sbaracco da commerciante, in genere ho sempre partecipato da cliente. È un momento da non perdere, da entrambi i punti di vista”. A confermarlo sono state le sue clienti, Tiziana e Valentina: “Siamo salite in centro appositamente per fare acquisti. Abbiamo già comprato con i saldi, ma ora vogliamo approfittare delle ultime buone occasioni”. Dice Paolo Mariotti di Anilu in Corso Vannucci: “Non è vero che allo Sbaracco si trovano gli scheletri, le rimanenze: la gente prima di andare a comprare già ha puntato il prodotto e si accorge. È una bella manifestazione, con prezzi molto bassi che danno possibilità a tutti di comprare”. Si tenta la carta dello Sbaracco, dunque. “Ieri si è avvertito un bel clima, siamo fiduciosi per oggi. È un evento importante, sia dal punto di vista delle vendite con prezzi stracciati, che di promozione del negozio, con il lancio delle nuove collezioni”, dice Gianluca Alimenti di Consorzio Perugia.

