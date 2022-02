Narni: Associazione Corsa all'Anello, nominati i membri del direttivo

25 febbraio 2022 a

Paola Benedetti, vice presidente e responsabile contabilità e finanza; Filippo Miliacca, responsabile infrastrutture e tutela dei cavalli; Sergio Pei responsabile logistica e organizzazione sicurezza. Sono questi i tre membri nominati dal consiglio comunale, ieri, per comporre il comitato direttivo dell’Associazione Corsa all’Anello di Narni, in provincia di Terni Il presidente, Federico Montesi, neo eletto e riconfermato dall’assemblea del popolo, i 60 membri dei tre Terzieri, ora potrà contare su di loro ufficialmente, oltre a Luka Kenno (responsabile amministrazione e contatti), ed Emiliano Luciani (pubbliche relazioni).

Mancano ancora tre figure: le due segreterie del coreografico, arteria cruciale e vitale della Festa in onore di S.Giovenale, il patrono della città, e una figura che completi l’aspetto tecnico e cavalleresco. Si susseguono incontri e colloqui e sono arrivate due autocandidature che verranno, pare, esaminate dal presidente Montesi cui spetta la costruzione della squadra. P

rima dell’elezione, Lorenzo Bonifazi e i colleghi della commissione consiliare, si sono confrontati coi candidati: “Un mandato complesso quello andato in archivio anche grazie al sostanzioso contributo dell’amministrazione comunale. E i nuovi segretari c’hanno chiesto un impegno ancora maggiore sia sul campo de li giochi che si temi della sicurezza e questo è un impegno che la nuova amministrazione dovrà prendersi”.

Intervenuti anche due membri del collegio dei probiviri dell’Aca, Michele Francioli del Pd e Sergio Bruschini di Forza Italia. I due, ricordando anche la collaborazione col terzo membro, Lorenzo Cioni, eletto dalla cattedrale narnese, hanno sottolineato l’approccio super partes e collaborativo per rappresentare unitariamente il consiglio comunale.

I tre sono stati fondamentali per dirimere alcune problematiche legate ai regolamenti arrivando alla definizione della soluzione per uscire da un impasse che rischiava di bloccare la macchina organizzativa. Bruschini ha segnalato che “alcuni malumori sono stati chiariti ma bisogna lavorare su 11 schede nulle e 9 bianche che hanno accompagnato l’elezione del presidente che ha comunque avuto la maggioranza dei presenti. Segnali da non sottovalutare come da non tralasciare l’emergenza di modificare le regole dello statuto dell’associazione per migliorarne il funzionamento”.

La Corsa dovrebbe tenersi normalmente e i Terzieri stanno già lavorando. Per l’assessore alla Corsa all’Anello, Tiziana Pacciaroni, è fondamentale “lavorare su un’offerta di intrattenimento in grado di soddisfare i visitatori nonostante i tempi siano strettissimi”.

