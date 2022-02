Perugia, si parte con lo Sbaracco: due giorni no-stop di shopping con i super sconti

25 febbraio 2022 a

Si parte con lo Sbaracco, l’evento organizzato dal Consorzio Perugia in centro con il patrocinio del Comune di Perugia, giunto alla sedicesima edizione. L’appuntamento è per oggi (venerdì) e domani (sabato), dalle 10 alle 20, nell’area di corso Vannucci e le vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza. Protagonisti, come di consueto, artigiani e commercianti che escono in strada con i tradizionali banchi lungo le vie dell’acropoli e dei borghi.

Non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche artigianato, beni per la persona, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, occhiali. “Le proposte saranno molto vantaggiose e sui banchi c saranno capi ben selezionati, delle ultime collezioni”, promettono dal Consorzio. E c’è da scommetterci. Lo Sbaracco viene considerata dai commercianti come l’occasione per chiudere nella maniera meno traumatica possibile una stagione che viene considerata “terribile”. I saldi, in particolare, hanno fatto registrare anche un calo delle vendite del 30% rispetto all’anno 2020 che già era considerato pessimo, dal punto di vista delle vendite, per colpa delle chiusure forzate. Ora il doppio effetto negativo della pandemia da una parte e dei rincari energetici dall’altra. “In alcuni giorni - evidenziano i commercianti - sarebbe più conveniente rimanere chiusi”.

Carlo Petrini, presidente regionale Federmoda Confcommercio, spiega che sono molte le attività a rischio per colpa delle bollette che hanno raggiunto cifre da capogiro. Si tenta la carta dello Sbaracco, dunque. L’elenco delle attività che aderiscono all’iniziativa è pubblicato nella pagina Facebook e Instagram Enjoy Perugia.



