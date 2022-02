Umbria, 106 milioni del Pnrr destinati alla sanità. Ecco come verrano spesi

24 febbraio 2022 a

In Umbria investimenti per circa 106 milioni di euro, con lo scopo di "rafforzare la rete di servizi sanitari esistenti". È questo, secondo la regione, lo scopo degli interventi che sono stati programmati dalla regione stessa nel settore della sanità nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Tali misure sono state illustrate nella giornata di oggi, giovedì 24 febbraio, dalla presidente della giunta Donatella Tesei, insieme all'assessore alla salute Luca Coletto e ai vertici della sanità regionale in un incontro dedicato al comparto.

Alla riunione hanno preso parte dapprima i sindaci delle città umbre sopra i 15 mila abitanti, Anci e Cal, in rappresentanza degli altri comuni, e successivamente i segretari regionali dei sindacati e delle sigle di categoria, nonché Sumai (Specialisti ambulatoriali), Fimmg (Medicina generale), Fimp (Pediatri di libera scelta) e Federfarma (Farmacisti). "Il piano umbro - ha poi riferito la regione al termine degli incontri - contiene le indicazioni su case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali e telemedicina, nonché su digitalizzazione degli ospedali e ammodernamento delle grandi apparecchiature".

"Il prossimo step - spiega ancora la Regione Umbria - prevede a breve due delibere di Giunta nelle quali si formalizzeranno le dislocazioni delle Case di comunità, delle Centrali operative territoriali e della distribuzione degli ospedali di comunità oltre che l'action plan generale". Una vera e propria rivoluzione, stando a quanto sostiene la Regione, sostenuta dai 106 milioni di euro del Pnrr e decisa per migliorare l'intero comparto sanitari. Gli ultimi due anni, vissuti all'insegna della pandemia del Covid 19, hanno dimostrato che tutto il Paese ha bisogno di innovare e rafforzare il sistema sanitario nazionale che è stato messo letteralmente in crisi dal virus. Ora, dunque, si attendono i prossimi passi della Regione Umbria, a partire dalle due attese delibere di Giunta per la dislocazione delle Case di comunità, delle Centrali operative territoriali e degli ospedali di comunità.

