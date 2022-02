Covid in Umbria, ancora un morto. I nuovi positivi sono 777, i guariti 955. La situazione comune per comune

24 febbraio 2022 a

a

a

In Umbria ancora in miglioramento la situazione pandemica del Covid 19. Diminuzione costante, seppur contenuta, di positivi e ricoveri. Purtroppo nel bollettino di oggi, giovedì 24 febbraio, viene registrato un nuovo decesso, che porta a 1.725 il totale delle vittime in regione da inizio pandemia. Sul fronte delle ospedalizzazioni, si contano al momento 164 ricoveri negli ospedali, due in meno rispetto a ieri. Di questi, sei sono in terapia intensiva, in calo di due unità. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 777 nuovi positivi, su un totale di 8.722 test analizzati. Il tasso di positività si attesta quindi all'8,9%. A fronte di 955 guariti, il numero degli attualmente positivi si riduce di 179 unità, raggiungendo quota 10.327.

Fondazione Gimbe: "Ancora 4.9 milioni di persone senza vaccino. Eppure il rischio di decesso si riduce di oltre il 90%"

Di seguito i nuovi positivi comune per comune. Acquasparta (4), Allerona (3), Alviano (2), Amelia (8), Arrone (2), Assisi (27), Attigliano (4), Baschi (7), Bastia Umbra (24), Bettona (2), Bevagna (2), Cannara (4), Cascia (1), Castel Giorgio (3), Castel Ritaldi (8), Castel Viscardo (8), Castiglione del Lago (9), Citerna (3), Città della Pieve (10), Città di Castello (31), Corciano (21), Costacciaro (1), Deruta (4), Fabro (1), Ferentillo (3), Foligno (61), Fossato di Vico (3), Fratta Todina (1), Giano dell’Umbria (2), Giove (3), Gualdo Cattaneo (2), Gualdo Tadino (16), Guardea (1), Gubbio (53), Lugnano in Teverina (1), Magione (6), Marsciano (17), Massa Martana (3), Montecastrilli (2), Montecchio (1), Montefalco (6), Montefranco (2), Montegabbione (2), Narni (14), Nocera Umbra (3), Norcia (1), Orvieto (16), Panicale (9), Parrano (1), Passignano sul Trasimeno (13), Penna in Teverina (2), Perugia (133), Piegaro (1), Porano (5), San Gemini (2), San Giustino (5), Sellano (1), Sigillo (3), Spello (9), Spoleto (32), Stroncone (11), Terni (98), Todi (4), Torgiano (4), Trevi (3), Tuoro sul Trasimeno (3), Umbertide (9) e Valfabbrica (1). Venti non sono residenti in Umbria.

Draghi: "Il 31 marzo finisce lo stato di emergenza, l'obiettivo è riaprire tutto". Tutte le misure

Di seguito le guarigioni comune per comune Acquasparta (4), Allerona (1), Alviano (3), Amelia (17), Arrone (1), Assisi (38), Attigliano (4), Avigliano Umbro (3), Baschi (1), Bastia Umbra (22), Bettona (5), Bevagna (3), Calvi dell’Umbria (2), Campello sul Clitunno (1), Cannara (4), Cascia (2), Castel Giorgio (1), Castel Ritaldi (6), Castel Viscardo (5), Castiglione del Lago (2), Citerna (9), Città della Pieve (10), Città di Castello (48), Collazzone (3), Corciano (16), Costacciaro (1), Deruta (12), Fabro (1), Ferentillo (7), Foligno (61), Fossato di Vico (2), Fratta Todina (2), Giano dell’Umbria (4), Giove (3), Gualdo Cattaneo (6), Gualdo Tadino (22), Guardea (2), Gubbio (41), Lisciano Niccone (2), Lugnano in Teverina (1), Magione (16), Marsciano (13), Massa Martana (3), Monte Castello di Vibio (1), Monte Santa Maria Tiberina (2), Montecastrilli (4), Montefalco (4), Montegabbione (1), Montone (4), Narni (14), Nocera Umbra (2), Norcia (4), Orvieto (24), Otricoli (3), Panicale (4), Passignano sul Trasimeno (4), Penna in Teverina (1), Perugia (150), Piegaro (3), Pietralunga (2), Polino (1), San Gemini (3), San Giustino (16), San Venanzo (1), Scheggia e Pascelupo (4), Scheggino (2), Sigillo (7), Spello (13), Spoleto (46), Stroncone (5), Terni (101), Todi (19), Torgiano (9), Trevi (12), Tuoro sul Trasimeno (4), Umbertide (15), Valfabbrica (1), Vallo di Nera (2, torna ‘Covid free’) e Valtopina (2). Sono 55 i non residenti in Umbria.

Costa: "Per gli over 50 green pass obbligatorio nei posti di lavoro fino al 15 giugno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.