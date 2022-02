Umbria, letti troppo bassi: il Tar annulla la fornitura alla Usl 1

Fra. Mar. 24 febbraio 2022 a

a

a

Annullato l’appalto per la fornitura di 17 letti per terapia intensiva alla Usl Umbria 1, destinati agli ospedali di Città di Castello e Branca. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria accogliendo il ricorso presentato dalla ditta che aveva perso l’appalto, la Hill Room La motivazione risiede nella difformità dei letti rispetto alle caratteristiche contenute nel capitolato di gara. Ovvero i letti forniti dalla Malvestio non raggiungevano gli 85 centimetri minimi necessari. In altre parole, quei letti erano troppo bassi.

Sfratti a Castel del Piano, l'amministratore della società: "Gli affittuari hanno smesso di pagare dal 2019”



Nel ricorso Hill Room, sosteneva che “l’aggiudicazione della fornitura (del novembre scorso, ndr) sarebbe illegittima per l’obiettiva difformità del letto offerto da Malvestio rispetto alle caratteristiche tecniche di minima dettate dal capitolato e, in particolare, alla altezza variabile elettricamente sino ad almeno 85 cm con la possibilità di abbassare il piano del letto ad almeno 50 cm (circa) con indicatore di altezza minima da terra, dal momento che il Manuale d’uso e manutenzione dello stesso letto, quale depositato dalla controinteressata ai fini della partecipazione alla gara, indica, tra le caratteristiche dimensionali e geometriche, un’altezza massima del piano rete di 82 cm”.

Assistenza agli studenti disabili, il Comune conferma: "Contratto verso l'annullamento"



Contro il ricorso di Hill Room si erano costituiti in giudizio Usl 1 e Malvestio che ha sostenuto come“ in analoghe circostanze, la struttura commissariale per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid, richiamando il principio di equivalenza funzionale, avrebbe già accertato la conformità di uno dei letti forniti da Malvestio dalle caratteristiche sovrapponibili a quello per cui è causa, dichiarando che i letti esaminati, sebbene di altezza inferiore a 85 cm, garantirebbero comunque l’impiego di apparecchiature come l’amplificatore di brillanza e similari”. Ma i giudici danno ragione alla ricorrente, annullano l’aggiudicazione a Malvestio e decretano quella a Hill Room. In sentenza si legge, tra l’altro che L’atto con cui, nell’aggiudicare la procedura a Malvestio, la stazione appaltante ha implicitamente ritenuto la conformità del letto dalla stessa offerto alle caratteristiche tecniche di minima prescritte dal capitolato non trova alcuna giustificazione negli atti della procedura”. Inoltre, scrivono ancora i giudici “non è senza significato, d’altronde, che una terza offerente è stata esclusa dalla procedura per l’inidoneità dell’offerta a soddisfare le caratteristiche richieste dal capitolato, e ciò anche in relazione al requisito dell’altezza variabile elettricamente sino ad almeno 85 cm, avendo offerto un letto che, secondo quanto si legge negli atti della procedura, aveva un’altezza di 80 cm”.

Assistenza agli studenti disabili: salta la sospensiva al Tar, proroga per la coop vincitrice

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.