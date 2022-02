Umbria, la fuga dei pensionati all'estero per colpa dei rincari

24 febbraio 2022 a

a

a

Le pensioni perdono il loro potere di acquisto per colpa dei rincari e anche in Umbria sono sempre di più gli anziani che scelgono di trasferirsi in quei paesi del mondo dove, con gli stessi soldi, il tenore di vita che si può aottare è ben diverso.

Fabiano Coletti, presidente Cna pensionati Umbria, spiega che per l’anno in corso è prevista una fiammata dell’inflazione molto vicina al 5%. “La situazione di molte famiglie di pensionati e cittadini a basso reddito, già pesante per il permanere di tutte le criticità collegate alla pandemia - evidenzia - rischia di esserlo ancora di più di fronte alla crescita generalizzata dei prezzi che potrebbe aumentare la marginalizzazione e precarizzazione delle fasce più deboli e dei pensionati al minimo”. Così che la grande fuga degli anziani all’estero, iniziata nel 2008, rischia di avere una ulteriore accelerata. Fabrizio Fratini, presidente regionale dell’Ires, l’Istituto di ricerche economiche e sociali della Cgil e Roberto Panico, coordinatore regionale Inca Cgil si sono divertiti a effettuare un calcolo di quelli che sono i pensionati umbri che vivono all’estero. La stima è di cinquemila soggetti per 75 milioni di reddito che resta fuori dai confini nazionali.

Proteste per i rincari, un allevatore si sfoga: "Io vendo latte ma ci rimetto"

“I pensionati umbri sono quelli che percepiscono, nella media, le pensioni più basse d’Italia - evidenziano Fratini e Panico - e sono sempre di più coloro che decidono di trasferirsi all’estero o di rimanervi al termine del loro percorso lavorativo. Riteniamo non sia più rinviabile una riforma pensionistica. La priorità? La separazione tra assistenza e previdenza”. Andrea Malpassi, coordinamento area migrazioni e mobilità internazionali Inca nazionale e presidente di Itaca, fa la spola tra Roma e Bruxelles. “Il fenomeno dei pensionati che decidono di trasferirsi stabilmente all’estero ha subito una clamorosa impennata negli ultimi anni - spiega - Portogallo, Tunisia, Malta, Romania e Bulgaria sono i paesi più gettonati, quelli dove, a parità di entrate, si può condurre una vita più agiata”.

Bar e ristoranti a orario ridotto per risparmiare sulle bollette

E questo, di fatto, è uno dei fattori principali che incidono sulla decisione di trasferirsi. In Paesi come la Bulgaria la vita arriva a costare anche il 46% in meno rispetto all’Italia, con 500 euro si può avere un appartamento sul mare e la tassazione sulle pensioni è nulla. Ma ovviamente le difficoltà logistiche ci sono. “I nostri sportelli, dislocati in 27 Paesi del mondo, si occupano di offrire assistenza e consulenza, esattamente come avviene per un patronato in Italia - spiega Malpassi - Quello che raccomandiamo a tutti, prima di partire, è di prendere le informazioni necessarie, in particolare per quanto riguarda la sanità e l’iscrizione all’Aire, l’anagrafe degli italiani all’estero. Un altro fenomeno in crescita, però, è quello dei pensionati pendolari, di coloro, cioè che, mantenendo la residenza, vivono alcuni mesi in Italia e altri fuori. Il loro numero non è calcolabile”.

Una donna al vertice dei camionisti: "Porterò avanti le nostre battaglie"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.