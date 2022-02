Questura di Perugia, confermata la sospensione del poliziotto no vax

Alessandro Antonini 28 febbraio 2022 a

La prima sospensione era stata bloccata dal Tar, perché non erano state vagliate le carte sanitarie.

La questura di Perugia ha quindi formulato un nuovo provvedimento, sempre di sospensione, confermando la decisione iniziale. Ora il Tar ha fissato l’udienza dirimente per il 25 marzo.

E’ la trafila giudiziaria dell’assistente di polizia no-vax che ora, come fa sapere il suo avvocato Luigi Doria, “è stato reintegrato perché ha contratto il Covid” e quindi non vaccinabile. Ieri il tribunale amministrativo ha respinto l’istanza cautelare presentata da Doria sulla prima sospensione. Resta la seconda, per la quale l’agente ha perso alcuni giorni di lavoro. “Andremo avanti per contestare il provvedimento di sospensione, è una questione di principio”, spiega l’avvocato. Il nodo del contendere proprio la violazione dell’obbligo vaccinale.

Da qui il primo provvedimento di sospensione “emesso dal questore della provincia di Perugia a seguito di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del ricorrente assistente della Polizia di Stato”, scrive il Tar che con un decreto monocratico del 31 gennaio 2022, “rilevata la mancata valutazione da parte dell’amministrazione procedente della documentazione medica trasmessa dal ricorrente”, ha accolto l’istanza per congelare l’atto del questore “fatto salvo il potere-dovere dell’amministrazione di emettere un nuovo provvedimento in merito”. Così è stato: il questore “ha provveduto al riesame della posizione del ricorrente ed alla conferma della sospensione”. Da qui il nuovo ricorso “per motivi aggiunti” depositato l’11 febbraio scorso, corredato da istanza di misure cautelari. Il Tar ha dato atto che il nuovo provvedimento “supera il precedente e conseguentemente la misura cautelare emessa sullo stesso: pertanto, respinta la domanda di misura monocratica proposta con i motivi aggiunti, è stata fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 15 marzo 2022”.

Tutti i ricorsi precedenti quindi sono venuti a cadere.

L’obiettivo del legale Doria resta quello di dimostrare che le motivazione mediche presentate dall’assistito erano valide e che quindi il poliziotto doveva beneficiare dell’esenzione. Valutazione opposta quella della questura.

