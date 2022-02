Perugia, torna L'Umbria che spacca. Ci sarà anche Willie Peyote

Gabriele Burini 23 febbraio 2022 a

a

a

Buone notizie per l'estate musicale di Perugia: anche nel 2022 è confermata la presenza de L'Umbria che spacca. Gli organizzatori hanno annunciato su Facebook le date della nona edizione, in programma da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio. "Con grande orgoglio vi annunciamo che sì, siamo tornati. Sarà una nona edizione all'insegna di grandi novità, dalla già amata location dei Giardini del Frontone di Perugia all'aggiunta del quarto giorno di festival. E qualche sorpresa. Cinture allacciate, sarà un viaggio spaziale", si legge sulla sezione dell'evento creato su Facebook.

I Roghers, gli organizzatori del festival, ufficialmente non hanno ancora annunciato gli artisti che saranno in scena nelle quattro serate perugine. Ma uno di loro ha già svelato che sarà sul palco dei Giardini del Frontone: si tratta di Willie Peyote, che oggi - mercoledì 22 febbraio - ha annunciato su Instagram le nuove date del suo tour estivo. Ai più attenti, quindi, non sarà sfuggito il primo luglio, quando il rapper di Torino sarà a Perugia proprio per L'Umbria che spacca. "Finalmente abbiamo di nuovo un tour. Tipo quelli di una volta proprio - scrive Willie su Instagram - I concerti sospesi trovano una nuova collocazione, ovviamente restano validi i biglietti che avete in saccoccia da un pezzo per le date nella medesima città. Per Bologna, Roma, Milano e Collegno (che poi è Torino) già da oggi pomeriggio ci saranno anche nuovi biglietti disponibili. In più abbiamo già un tot di nuove date confermate a cui andranno ad aggiungersene ancora (aka se non trovate ancora la vostra città abbiate fede perché a sto giro proviamo veramente a venire dappertutto)". I biglietti per le nuove date, tra cui quella in Umbria, saranno disponibili da domani, giovedì 24 febbraio, alle 11.

Willie Peyote, reduce dall'esperienza a Sanremo 2021, lo scorso anno ha duettato nel brano Cosa ci direbbe con i Fast Animals And Slow Kids, la band perugina composta da Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini pronta a partire con il nuovo tour. Romizi, tra l'altro, è anche presidente dell'associazione culturale dei Roghers e direttore artistico, organizzatore ed ideatore de L'Umbria che spacca. I fan dei Fask chiedono a gran voce una data anche in Umbria, attualmente non programmata: sarà il festival di casa ad accoglierli nuovamente dopo l'esperienza del 2019? Solo il tempo, e gli organizzatori, sapranno dare una risposta.

L'intervista del Corriere ai Fask: "Percorso che prosegue"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.