Terni: Lorenzo Barone, dal Sudafrica alla Russia in bici percorrendo 29.000 chilometri

Lorenzo Barone è partito lunedì 21 febbraio 2022 da Cape Town, in Sud Africa, per percorrere in bici la via terrestre più lunga del mondo: da Capo Agulhas (Sud Africa) a Capo Dezhnev (Russia). L’avventuriero di San Gemini, in provincia di Terni, giunto alle 6 di domenica 20 a Città del Capo, ha montato ed equipaggiato la sua bicicletta pronto per le prime delle infinite pedalate per gli oltre 29 mila km che separano il punto più a sud dell'Africa con il punto più ad est dell’Asia.

Dalla calda savana africana alla gelida tundra artica, questa nuova esperienza in solitaria prevede l’attraversamento di tre continenti, dodici Paesi ed altrettanti fusi orari, circa 400 giorni che cercherà di completare entro aprile 2023, per poter percorrere in tempo le piste invernali sui fiumi ghiacciati in Yakutia e successivamente trainare la slitta con gli sci attraverso la Chukotka.

“Sarà un viaggio incredibile - aveva preannunciato sui suoi canali sociali - alla scoperta di popoli con culture diverse. Negli ultimi anni ho viaggiato in diverse zone remote della terra, arrangiandomi con il poco che avevo. Modificavo le componenti dell'equipaggiamento per renderle utilizzabili anche nelle condizioni più difficili. In questa nuova avventura ho lavorato per mesi sull'equipaggiamento, cercando la perfezione in ogni dettaglio e, grazie all'aiuto di alcune aziende che si sono interessate al mio progetto, ho deciso di usare i materiali a mio parere più robusti e performanti sul mercato."

"Utilizzerò 3 assetti diversi: dal Sudafrica all’Egitto, per circa 12-13 mila km, userò il portapacchi anteriore con le borse, per trasportare, se necessario, abbondanti scorte di acqua e cibo; dalla Turchia alla Yakutia, per circa 11.000 km, seguirò quasi esclusivamente le strade asfaltate e per questo avrò un assetto molto leggero, che mi permetterà di coprire lunghe distanze in poco tempo; dalla Yakutia alla Chukotka sarà possibile pedalare solo in inverno e in primavera, e percorrerò i fiumi ghiacciati usati come strade e la bici sarà molto più pesante perché trasporterò l'equipaggiamento per sopravvivere in completa autonomia a temperature di -55/-60°C; infine, per arrivare allo stretto di Bering, dovrò trainare una slitta a piedi con gli sci per quasi 1.000 km, dove non ci sono villaggi, quindi comprerò la slitta, gli sci e tutto il necessario quando arriverò in Russia. Anche se ho iniziato a pedalare due giorni fa da Città del Capo ed ho percorso i primi 258 km – ha scritto Barone ieri via social – il mio progetto inizia oggi, qui a Cape Agulhas, il punto più a sud del continente africano”.

