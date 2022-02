Terni: rogo Ferrocart, all'esame le immagini della videosorveglianza interna

Maria Luce Schillaci 23 febbraio 2022 a

Indagini a tutto campo sul rogo alla Ferrocart di Terni. Gli elementi raccolti dal comando provinciale dei carabinieri, dai carabinieri forestali e dai vigili del fuoco, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Camilla Coraggio, sono materia di lavoro che sta proseguendo a pieno ritmo e nel massimo riserbo. Quello che si apprende è che, al momento, nessuna pista viene esclusa, sebbene quella del dolo starebbe perdendo terreno a favore di un’autocombustione per motivi comunque tutti da accertare, con eventuali conseguenze in fatto di responsabilità.

Dal canto suo l’azienda sta procedendo con il ripristino delle aree colpite per rimettere in sesto e in funzione gli impianti al più presto. Fa sapere, inoltre, che è sempre pronta “a collaborare con le autorità di controllo alle verifiche ambientali necessarie”. Nelle scorse ore è iniziato anche lo studio dei video registrati dalle telecamere del circuito di sorveglianza della ditta. L’altro aspetto molto atteso dalla cittadinanza riguarda l’eventuale danno ambientale.

I primi dati giunti dall’Arpa sul particolato atmosferico, riferiti alle ore in cui si è sviluppato l’incendio e alle ore immediatamente successive, hanno evidenziato picchi di Pm10 fino a 50 microgrammi al metro cubo per alcuni valori orari nel corso dell’incendio, con il rientro nei livelli più bassi nel corso delle ore, dati che hanno spinto il sindaco Latini ha emettere l’ordinanza di riapertura delle scuole, con il mantenimento tuttavia della zona rossa per un raggio di tre chilometri dal punto dell’incendio entro la quale persistono alcuni divieti.

Ora, però, l’attesa è tutta per i microinquinanti, tra cui diossina, Ipa e metalli. La fitta nube nera sprigionatasi dal rogo nell’atmosfera fa sospettare dati tutt’altro che positivi, con il probabile inasprimento delle misure precauzionali in fatto ambientale, soprattutto per terreno, vegetali e acqua. Per avere i risultati delle analisi occorrerà attendere il fine settimana.



Nel frattempo il caso sta surriscaldando la politica. Europa Verde sta preparando un esposto in procura: “Dopo l’ennesimo incendio in impianti legati alla filiera dei rifiuti e del riciclo in Umbria – spiegano da Europa Verde - stiamo preparando un esposto alla procura della Repubblica di Terni, per chiedere se il Comune di Terni, l’Arpa e la Regione abbiano controllato l’applicazione delle norme del ‘Decreto Sicurezza’ che impone, in capo ai gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna”.

