Incentivi turismo, in Umbria 200 aziende pronte a far domanda

Un potenziale di 200 aziende turistiche, su un totale di 1.250 fra alberghiere ed extralberghiere, hanno le caratteristiche per poter essere interessate agli incentivi promossi dal ministero del Turismo. La stima è del presidente di Federalberghi, Simone Fittuccia, in riferimento ai 600 milioni diretti alla riqualificazione delle strutture turistiche messi a disposizione dal bando. Contributi erogati soprattutto per migliorare l’efficienza energetica e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per rispondere all’avviso ci sarà tempo dal 28 febbraio al 30 marzo.

Federalberghi, così come Coldiretti, Terranostra sono già al lavoro per dare un supporto agli imprenditori umbri interessati a fare domanda. “E’ una opportunità in più per le nostre aziende, soprattutto per le piccole medie, per le quali può risultare significativo un contributo medio di 200 mila euro per ottimizzare l’accoglienza”, commenta il presidente.

Perché le grandi strutture potrebbero non essere interessate?

"Le risorse non sono tantissime - riporta ancora Fittuccia -: parliamo di 3.500 aziende a livello nazionale che devono essere finanziate, perché la Comunità europea ha dettato questo obiettivo, con 600 milioni, si ha quindi un massimo di 200 mila euro di contributo. Per i grandi poco sposta”.

Efficienza energetica e abbattimento delle barriere architettoniche: cosa si potrà fare?

“Le strutture presenti nei centri storici potranno puntare soprattutto sul miglioramento dell’accessibilità, l’abbattimento delle barriere architettoniche e sul miglioramento dell’impiantistica; mentre fuori dai centri urbani l’obiettivo sarà diretto alla realizzazione del cosiddetto cappotto per migliorare l’efficienza energetica”.

Federalberghi sta già raccogliendo adesioni per fornire supporto alla formulazione della domanda. “Faremo però un’analisi preventiva - spiega Fittuccia -, perché in base a questa capiremo se ogni azienda ha le caratteristiche per poter partecipare. Occorre come base la validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e poi bisogna avere codici ateco idonei. Dopo questa prima valutazione avremo già più chiaro quante aziende potranno partecipare”.

Pasqua: le previsioni

Mentre si sta lavorando per ottenere i nuovi contributi si pensa anche alla prossima stagione: Pasqua. Gli albergatori umbri vedono rosa. “Le prenotazione fino a fine marzo stanno procedendo molto a rilento, soprattutto nell’infrasettimanale - riporta Fittuccia - ma dal primo aprile, quando si spera che le restrizioni verranno annullate, è già in atto una svolta: si sta verificando un fermento interessante. Parliamo sempre di un turismo italiano che già garantisce il 40-45% di occupazione il che fa sperare che a fine marzo dovremmo stare sul 75-80%”.

