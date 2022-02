Perugia, centro salute via XIV Settembre: due mesi di lavoro per il recupero

Sabrina Busiri Vici 23 febbraio 2022 a

Saranno necessari due mesi per portare a termine i lavori di ripristino del palazzo che ospita il centro salute e dispensario Asl in via XIV Settembre a Perugia. Lo stabile è stato messo in sicurezza, montate le impalcature e adesso tecnici e operai stanno attendendo il sì della Soprintendenza per entrare nell’operatività del cantiere. Sulla struttura, infatti, c’è un vincolo architettonico e paesaggistico ed è quindi necessario completare l’iter. L’intervento, concentrato nell’area della facciata lato via Ripa di Meana e in una parte di quella in via XIV Settembre, andrà a gravare sul bilancio della Azienda sanitaria locale, proprietaria dell’immobile, per un ammontare di 200 mila euro. Niente bonus facciate. L’accesso era stato già precedentemente intercluso all’utenza, ora però sono state sbarrate anche tutte le aree vicine per garantire la totale messa in sicurezza.

“L’edificio doveva essere dismesso - ricorda l’ingegner Fabio Pagliaccia, responsabile dell’unità operativa attività tecniche di Usl 1 Umbria -. Il progetto, risalente al 2015, prevedeva il trasferimento del Centro salute nell’area della nuova Monteluce. Ma con lo stop il piano è naufragato. Insomma ci ha bloccato le gambe”. Grazie al Piano di ripresa e resilienza ora però si aprono nuove prospettive sulla riqualificazione del palazzo e sull’evoluzione del centro salute. “Bisogna attendere ma se sarà confermato il finanziamento promosso con i fondi del Pnrr, l’edificio sarà oggetto di una riqualificazione totale” spiega l’ingegner Pagliaccia. Tempi di attesa per saperne di più? “Entro l’estate sapremo se il progetto è stato ammesso e con il finanziamento si procederà a un’implementazione dell’attività esistente - prosegue l’ingegnere -. Il progetto prevede infatti la realizzazione di una Casa di comunità, in pratica un’estensione del centro salute”.

Secondo il Pnrr, la Casa della comunità diventerà infatti lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti sul territorio, in particolare ai malati cronici. Ed è finalizzata a costituire il punto di riferimento continuativo per la popolazione, anche attraverso un’infrastruttura informatica, un punto prelievi, la strumentazione polispecialistica, e ha il fine di garantire la promozione, la prevenzione della salute e la presa in carico della comunità di riferimento. Tra i servizi inclusi è previsto, in particolare, il punto unico di accesso (Pua) per le valutazioni multidimensionali (servizi sociosanitari) e i servizi dedicati alla tutela della donna, del bambino e dei nuclei familiari secondo un approccio di medicina di genere. Potranno inoltre essere ospitati servizi sociali e assistenziali rivolti prioritariamente alle persone anziani e fragili.

