Perugia, assistenza agli studenti disabili: salta la sospensiva al Tar, proroga per la coop vincitrice

Niente sospensiva dell’appalto, le due cooperative ricorrenti che l’avevano richiesta hanno rinunciato al provvedimento. In cambio di una decisione di merito non lontana nel tempo. E’ l’esito dell’udienza di ieri davanti al Tar sul contenzioso per i servizi per gli studenti disabili nel comune di Perugia. Niente stop immediato dell’affidamento, quindi. Da una parte Borgorete e Polis, le coop che hanno presentato ricorso contro l’esito della gara, con richiesta di “sospensiva urgente”, contestando tra le altre cose presunte difformità sui profili degli educatori presentati dalla società vincitrice l’Aldia di Pavia. Dall’altra ci sono quest’ultima e il Comune di Perugia, l’ente appaltatore. L’udienza è stata rinviata al 12 aprile 2022 per la discussione di merito.

Lo stesso Palazzo dei Priori ha riscontrato delle “non conformità in ordine ai requisiti del capitolato di gara”. Per questo ha chiesto ad Aldia di controdedurre: i tempi per la risposta, che scadevano il 17 febbraio scorso, sono stati prorogati dal Comune - su richiesta di Aldia - al 25 di questo mese, venerdì. Senza motivazioni convincenti l’amministrazione comunale ha già annunciato che procederà alla risoluzione unilaterale del contratto. Nel frattempo sono iniziate le verifiche anche in capo a Borgorete, la coop seconda classificata che dovrebbe subentrare in caso di rescissione.

La gestione dei servizi educativi per disabili nelle scuole di Perugia coinvolge 384 studenti, 15 istituti comprensivi e sei superiori. Proprio alle umbre Borgorete e Polis, che gestivano il servizio da 20 anni, è subentrata - con regolare affidamento, fin qui, stando agli atti di gara - la coop pavese. Su 119 educatori in 57 non sono passati con i nuovi entrati. Gli altri sono stati in corsa, per evitare di sospendere il servizio. Senonché i requisiti delle figure introdotte sono ora nel mirino delle verifiche dell’amministrazione e dello stesso ricorso al tribunale amministrativo regionale.

