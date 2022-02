San Giustino: incidente sul lavoro, ferito imprenditore edile

22 febbraio 2022 a

Se l’è vista brutta un imprenditore edile di 72 anni, rimasto incastrato con una gamba tra l’armatura e un cordolo in cui era fissata la grondaia, dopo il crollo del cordolo stesso. Trasportato al Pronto soccorso è stato successivamente ricoverato all’ospedale di Città di Castello, per le lesioni riportate alla gamba destra che hanno interessato il piede, la caviglia e il ginocchio.

L’incidente si è verificato in una villetta in ristrutturazione in via della Stazione a Lama, frazione nel Comune di San Giustino. I Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, accorsi sul posto insieme a un equipaggio del 118 e ai carabinieri della compagnia tifernate.

L'allarme è stato lanciato dal figlio dell'uomo, che ha assistito alla scena e ha provato a dare un primo aiuto al padre.

Appena sono arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno tagliato i ferri dell’armatura, che impedivano di estrarre l'operaio. A quel punto il 72enne è stato trasportato con una barella dal secondo piano della casa in ristrutturazione e affidato al personale sanitario, che nel frattempo aveva raggiunto Lama. Da qui il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello, quindi il ricovero in Ortopedia.

Sul posto è poi arrivato anche il personale della Usl del dipartimento Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro per i rilievi.

