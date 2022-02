Terni, al posto di un cinema a luci rosse apre una pizzeria ristorante

22 febbraio 2022 a

a

a

A Terni rinasce l'Elettra in via Piave, nel popoloso quartiere di Città Giardino, che da cinema hard diventa pizzeria ristorante. Il locale si chiamerà Cuor di bufala. Questa attività già era presente in via Lungonera Savoia, ma il titolare, Pasquale Ianni, ha cercato una location un po' più grande e non solo di passaggio individuando così nell'ex cinema Elettra la sede più adatta alla sua attività. Un nuovo ristorante, dunque, in un quartiere storico della città che raccoglie svariate attività commerciali e studi medici, oltre che abitazioni private. Si potranno assaggiare tanti piatti particolari della cucina romana oltre alla pizza.

Fanno sesso nel cinema vuoto ma vengono "spiati" dalle telecamere di sicurezza. Il video fa il giro del mondo

“Dal primo marzo - spiega Ianni - salvo imprevisti apriremo le porte ai clienti. La data dell'inaugurazione è ancora ufficiosa, ma siamo convinti di farcela. Proporremo pizza a pranzo e a cena cucina trasteverina. Speriamo che tutto vada bene e che i ternani possano apprezzare i nostri menù”. Di fatto si potranno apprezzare piatti della cucina capitolina e pizza a lunga lievitazione. Il titolare dell'attività è di Amatrice e dunque proporrà anche un'ottima pasta all'amatriciana. Il forno sarà messo al posto dello schermo e i tavoli dove c'era la sala con le poltroncine per gli spettatori. E dove venivano messe le locandine dei film ora c'è quella della prossima apertura della pizzeria ristorante.

Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica: faceva l'attrice di film a luci rosse

Molte persone si fermano incuriosite sia dal fatto che un ex cinema hard sia stato trasformato in un locale, ma anche dalla cucina trasteverina. Ora è atteso soltanto il taglio del nastro. L'ex cinema Elettra (nella foto di Stefano Principi), storica sala cinematografica poi divenuta un locale per soli film a luci rosse, dopo un po' di anni dalla chiusura fu preso in gestione come bar, ma nel 2021 la famiglia Vicario, proprietaria dei muri, ne è rientrata in possesso. La storia dell'ex Elettra è iniziata nel 1948 e terminata nel 2017 quando il cinema ha chiuso i battenti.

Chiude l'ultimo cinema a luci rosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.