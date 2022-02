Morte Trinca, l'avvocato dei familiari: "Loro non ce l'hanno con nessuno dei medici"

Francesca Marruco 22 febbraio 2022 a

“I familiari del dottor Trinca non ce l’hanno con nessun medico. Né con il dottor Solinas, né con gli specialisti che lo hanno curato in ospedale. Non avrebbero dato impulso ad alcuna indagine, ma visto quello che è successo, si trovano parte offesa in un procedimento che li lascia molto perplessi”. A parlare è l’avvocato Fabrizio Maria Sansi, il legale che assiste appunto i familiari del biologo no-vax, Franco Trinca, che è morto in ospedale a Città di Castello il 4 febbraio dopo aver contratto il Covid.

La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in cui è stato iscritto il medico di base di Trinca, il dottor Pietro Solinas, per avergli rilasciato l’esenzione vaccinale. In un’intervista esclusiva al Corriere dell’Umbria Solinas aveva rivendicato la bontà della certificazione, puntualizzando che con i familiari di Trinca non c’era alcuna contrapposizione. “Ovviamente - spiega Sansi - visto che sono stati indicati come parte offesa hanno nominato un consulente. Ma hanno sempre ritenuto che Trinca abbia ricevuto cure congrue”.

“I parenti non si aspettavano questa indagine - conclude il legale - tanto che la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria poco dopo il funerale, appena prima che venisse tumulata, nell’incredulità dei familiari”.

