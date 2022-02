Perugia, dopo il sequestro altre minacce al 21enne: "Stanno come le bestie, ti vengono a cercare"

Fra. Mar. 22 febbraio 2022 a

Dopo le ore passate legato e imbavagliato, buttato a terra nei pressi di un cimitero, picchiato e fotografato perché i suoi sequestratori volevano estorcere soldi ai genitori e alla fidanzata il 21enne perugino ha continuato a ricevere pesanti minacce. Le hanno viste in diretta anche i carabinieri perché, mentre gli arrivavano sul telefonino, il 21enne si trovava in caserma per essere ascoltato dopo essere stato liberato la sera prima dai suoi rapitori. Il particolare emerge dall’ordinanza di custodia cautelare con cui il gip, Valerio D’Andria, ha spedito in carcere Kevin Malferteiner e Gianluca Boccia. Le minacce, come già quelle precedenti al sequestro, arrivano nella chat di Wickr del giovane sequestrato.

E per il giudice hanno “significato indiziario elevatissimo”. Nello specifico si legge: “Senzanomm87 (pseudonimo, ndr) si rivolge al 21enne chiedendogli i soldi o il fumo, minacciando conseguenze serie, da parte di terze persone” che, dice l’arrestato “stanno come le bestie” e che “te vengono a casa”. “Il ragazzo - scrive il gip nell’ordinanza - poi pretende un nuovo incontro paventando conseguenze peggiori qualora lui non collabori”. “Succede anche peggio se non collabori”, gli scrive il 27enne in carcere.

Ieri mattina, i due ragazzi sono comparsi dinanzi al gip, Natalia Giubilei per l’interrogatorio di garanzia e, mentre Kevin Malferteiner - assistito dagli avvocati Daniela Paccoi e Guido Rondoni - si è avvalso della facoltà di non rispondere, Gianluca Boccia - difeso da Franco Libori - ha negato tutto. Alla presenza del sostituto procuratore titolare dell’inchiesta, Gemma Miliani, ha detto di non aver avuto nulla a che fare con il rapimento lampo del 21enne perugino. Che, emerge dalle carte dell’inchiesta, era finito nei guai, perché un suo amico aveva preso dell’hashish da spacciare da Malferteiner, ma poi lo stesso amico era stato arrestato e la droga era stata sequestrata dai carabinieri nel garage di casa sua a Elce. Dato che il 21enne aveva fatto da tramite tra i due, l’assisano poi - secondo l’inchiesta - se l’è presa con lui, minacciandolo in diverse occasioni anche con una pistola. Arrivando anche a far saltare una panchina nei pressi di casa sua con una bomba carta. Secondo quanto appurato - l’indagine è dei carabinieri di Perugia - lo stesso assisano (già condannato per rissa nell’ambito dell’omicidio di Filippo Limini) “aveva avvisato la vittima di essere stato lui l’autore dell’esplosione”.

