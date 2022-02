Umbria, la presidente Tesei torna sui social: "Serve filo diretto con i cittadini"

22 febbraio 2022 a

a

a

La presidente della Regione, Donatella Tesei, torna sui social dopo due anni di silenzio. “Ho scelto di lavorare senza far rumore, rimanendo costantemente vicina alla nostra collettività regionale attraverso l’impegno quotidiano e i piccoli e grandi risultati raggiunti”, spiega in un post su Facebook che in poche ore ha totalizzato centinaia di like.

Pnrr, 39 progetti per 1,57 miliardi. Presidente Tesei: "Lavoro straordinario per la crescita della regione"

Un cambio di strategia di comunicazione che la stessa Tesei giustifica con l’esigenza di raccontare ai cittadini dell’Umbria quanto, giorno dopo giorno, si sta facendo per la crescita della regione, per renderla luogo ideale per studiare, lavorare e vivere con la propria famiglia. Ma i social, aggiunge la presidente, diventano anche il modo per mantenere un filo diretto con i cittadini, ascoltando la loro voce e amplificarla. Tutto ciò sinora è stato fatto ma in maniera vista “l’enorme mole di lavoro dovuta all’emergenza sanitaria e dalle numerose problematiche pregresse”. Si è andati avanti a testa bassa, insomma.

Pnrr, 39 progetti per 1,57 miliardi. Presidente Tesei: "Lavoro straordinario per la crescita della regione"

“Oltre alla pandemia, che ci ha visto resistere al meglio insieme, abbiamo affrontato numerose tematiche fondamentali per la nostra Umbria - evidenzia Tesei - La tenuta ed il rilancio dell’economia, misurata dal Pil che nella nostra regione sta registrando dati migliori rispetto alla media italiana, la ricostruzione che ha beneficiato di una netta accelerazione dopo i primi quattro anni trascorsi invano, i cospicui fondi Pnrr intercettati con la nostra azione, le realizzazioni infrastrutturali e di mobilità per uscire dall’isolamento, i numerosi dossier ereditati che sono finalmente in via di soluzione e il rilancio del turismo”. Ora si riparte. “Da oggi - spiega ancora Tesei nel suo post nella sua pagina facebook - torno ad essere presente, seppur con i limiti di tempo che i tanti impegni quotidiani mi impongono, perché ritengo giusto e doveroso tenere un filo diretto con tutti voi, anche attraverso questo mezzo”.

E' nata Civitas: la nuova gamba della coalizione di centrodestra in Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.