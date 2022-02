Foligno, i bambini colorano i sassi per portare la felicità 

Gabriele Grimaldi 21 febbraio 2022 a

E’ partita in tutta Foligno una vera e propria caccia al tesoro alla scoperta dei tanti sassolini colorati realizzati dai bambini della scuola d’infanzia di Colle Scandolaro e lasciati per uno scopo preciso in giro per la città della Quintana: regalare un sorriso alle persone. L’iniziativa, non a caso, si chiama Un sasso per un sorriso. A spiegarne il senso è stato lo stesso istituto comprensivo Foligno 3 Galilei di cui fa parte la scuola dell’infanzia di Colle Scandolaro: “Potrete trovare in giro per la città i sassi colorati dai nostri bambini – si legge in una nota pubblicata dalla pagina social dell’istituto – Abbiamo attraversato un periodo in cui le mascherine hanno nascosto i nostri sorrisi ed è per questo che la scuola dell’infanzia di Colle Scandolaro ha deciso di regalare un sorriso a tutti lasciando in giro per la città Un sasso per un sorriso con la speranza che, chi ne troverà uno, raccolga anche il calore del bambino che l’ha dipinto”.

L’iniziativa è nata dall’idea di Heide Aellig, signora di origine svizzere che vive in Italia da 26 anni e che ha preso spunto a sua volta da un’esperienza vissuta nella sua terra natia dove, appunto, venivano dipinti i sassi per trasformare questi piccoli oggetti in opere d’arte in miniatura. Tutto è partito e si è sviluppato sui social nel settembre 2019, con la rete che poi si è diffusa in tutto il mondo. L’obiettivo finale è proprio quello di regalare sorrisi alle persone che, in questo tempo più che mai, hanno bisogno di qualcosa di allegro. E lo scopo, già in questi primi giorni, sembra essere stato raggiunto anche a Foligno.

Su alcune pagine social, infatti, questa idea ha trovato grandissima risonanza ed è iniziata una vera e propria caccia al sassolino porta-felicità. Tantissimi, infatti, sono stati i commenti dei folignati che hanno approvato e applaudito l’iniziativa, auspicando di riuscire a trovare uno dei sassi colorati dai bambini. Cosa che è già riuscita a qualcuno, scatenando reazioni di gioia ed emozioni subito condivise sui social: “Una bellissima sorpresa – ha scritto una signora dopo aver scoperto in giro per Foligno il piccolo oggetto colorato – trovare un semplice sasso e scoprire che i disegni sono curati dai bambini. Un regalo speciale”. I promotori dell’iniziativa fanno sapere che chi ritrova un sasso può scattare una foto, condividerla e poi rilasciare il sasso sorridente in un altro punto della città.

