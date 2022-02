Morte Francesca Tardioli, oggi decisione su autopsia. Le ipotesi al vaglio dei carabinieri

L'ambasciatrice italiana in Australia è morta dopo essere caduta dal terzo piano della sua abitazione

La Procura di Spoleto deciderà oggi se disporre o meno l’autopsia sul corpo di Francesca Tardioli. L’ambasciatrice italiana in Australia è morta a 57 anni sabato pomeriggio dopo essere caduta dal terzo piano della sua abitazione di via Fazi a Foligno. Lascia due figli, di 24 e 27 anni. La diplomatica si trovava nella sua città natale per alcuni giorni di vacanza. Una notizia che ha sconvolto la città e non solo. “Appresa con grande dispiacere e profonda commozione la tragica notizia della morte della nostra illustre concittadina Francesca Tardioli, ambasciatrice d'Italia in Australia, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia a nome dell'amministrazione comunale e dell’intera città di Foligno”, ha dichiarato in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

L'ambasciatrice Francesca Tardioli muore cadendo dal balcone

Il ministero degli Esteri ha affidato a un tweet il proprio cordoglio. “Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, Ambasciatrice d’Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari. La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato”. Anche l’Ambasciata italiana a Canberra, sede diplomatica assegnata all’ambasciatrice Tardioli a partire dal settembre 2019, ha espresso il proprio cordoglio: “Piangiamo la prematura scomparsa dell’Ambasciatrice Francesca Tardioli, persona squisita, modello professionale e promotrice dei diritti umani. Ci uniamo al dolore della famiglia”.

Il dolore della Farnesina per la morte di Francesca Tardioli: "Grande diplomatica e servitrice dello Stato"

Dello stesso tono sono i messaggi delle altre sedi diplomatiche come l’Ambasciata italiana in Cina: “L'Ambasciatore Luca Ferrari e i colleghi della rete diplomatica in Cina hanno appreso con sgomento e tristezza della prematura scomparsa dell’Ambasciatrice Francesca Tardioli. Ci lascia una grande servitrice dello Stato. Le nostre condoglianze e preghiere vanno alla famiglia dell’Ambasciatrice”. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Foligno che hanno avviato le indagini di rito sull’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio anche il gesto volontario.

