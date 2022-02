Gubbio, cantiere non in regola: multa e denuncia per il titolare dell'azienda

Euro Grilli 20 febbraio 2022 a

A Gubbio il ponteggio non era in regola e allora sono scattate multe e denunce. I carabinieri della compagnia eugubina, al comando del capitano Fabio del Sette, in sinergia con il Nucleo ispettorato del lavoro e con personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Perugia, nell’ambito della campagna di controlli straordinari nel settore edile attuata a livello nazionale dall’Arma dei carabinieri, hanno controllato due cantieri nel territorio del comune di Gubbio. Il primo riguardante la ristrutturazione di immobili, l’altro la costruzione di edifici.

Non sono state riscontrate irregolarità nel corso delle verifiche del primo cantiere, mentre per quanto riguarda l’altro è stato rilevato che il ponteggio era stato posizionato ed era in uso senza il previsto progetto riguardante il calcolo di resistenza e stabilità redatto da un ingegnere o un architetto.

I militari hanno poi verificato che sull’impalcatura sulla quale operavano i lavoratori, si trovavano materiali non necessari per i lavori. Una cosa non consentita per evitare che carichi eccessivi possano provocare il cedimento della struttura. Il legale rappresentante della ditta edile, presunto responsabile delle violazioni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Nel complesso sono state elevate ammende per 1.258 euro.

L’attività è stata estesa anche alla verifica del rispetto della normativa in materia di Covid 19, in particolare al possesso del green pass da parte degli otto lavoratori, senza riscontrare irregolarità. La verifica, ha l’obiettivo di prevenire gli incidenti sul lavoro, nello specifico contesto, sicuramente in espansione. Nel 2021 il settore è stato tra i più colpiti con circa il 15% del totale degli incidenti mortali. I controlli hanno riguardato le posizioni lavorative e assicurative dei dipendenti, gli aspetti antinfortunistici, nonché la struttura logistica e quella operativa dei cantieri.

