Masterchef, nuova sfida per Monir Eddardary: ricette a caccia di like

Gabriele Grimaldi 20 febbraio 2022 a

a

a

Monir Eddardary, l’amatissimo finalista di Bevagna, provincia di Perugia, della 10° edizione di MasterChef Italia, sarà protagonista di una serie di video ricette in un’appassionante sfida a suon di like e commenti sui social lanciata da una compagnia di consegna di cibo. Il giovane cuoco si metterà alla prova con delle speciali Mistery Box targate Deliveroo e Carrefour Italia che, grazie alla sua creatività, dovrà trasformare in ricette degne di un vero Masterchef. Le video ricette realizzate da Monir saranno visibili ogni giovedì per 4 settimane a partire dal prossimo sul profilo instagram di MasterChef Italia. La piattaforma dell’online food delivery, partner per il secondo anno consecutivo di MasterChef Italia, lancia così una sfida speciale ad uno dei protagonisti indiscussi della decima edizione del talent show di cucina.

Monir, da MasterChef all'Università dei Sapori: "Non posso essere solo un cuoco amatoriale"

Monir Eddardary si cimenterà, infatti, in una delle sfide più appassionanti e coinvolgenti del talent: la Mystery Box. Questa volta a giudicarlo non saranno i giudici del talent show, ma il pubblico dei social che sarà chiamato a votare le sue video ricette con like e commenti. A partire dalla prossima settimana, e per le successive quattro, al giovane bevanate arriveranno altrettante Mystery Box contenenti una speciale selezione di ingredienti della linea premium Terre d’Italia, con alcuni dei migliori prodotti della tradizione gastronomica nazionale. Monir dovrà trasformare gli ingredienti in ricette da vero MasterChef.

Nonna Iside, la star dei social che con le sue ricette fa impazzire i followers

“Se penso ad una Mystery Box, la mente va ai giorni intensissimi di MasterChef 10, alla tensione di ogni prova, alla paura di non farcela e anche alla soddisfazione di ricevere i giudizi positivi degli chef. Torno con piacere a cimentarmi con le Mystery per questa nuova iniziativa. Gli chef del talent show sono molto severi. Ma non saranno da meno tutti coloro che mi seguiranno sui social. Non vedo l’ora di mettermi ai fornelli” ha commentato Monir Eddardary. L’appuntamento per i suoi fans e per tutti gli appassionati di cucina è per giovedì prossimo sui canali social. Sarà la prova più dura per il Masterchef bevanate.

Francesco Aquila, il libro di ricette del vincitore di Masterchef 10 è andato sold out. Cosa fa oggi, tra il suo programma in tv e l'amore per la figlia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.