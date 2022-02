Terni, rifiuti in fiamme in azienda. Alta colonna di fumo nero

20 febbraio 2022 a

a

a

I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, nel corso del pomeriggio di domenica 20 febbraio, sono intervenuti nella zona industriale di Maratta bassa per un incendio presso l'azienda Ferrocart che tratta rifiuti.

Incendio all'impianto di Maratta, l'ipotesi del presidente Asm: "Possibile causa una batteria al litio"

L'incendio ha causato una colonna di fumo nero molto alta. Sul posto due squadre dei pompieri. Il fumo è visibile in un'ampia zona della città di Terni. Le cause del rogo di materiale in plastica sono ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta anche la squadra volante della Questura di Terni. Ingenti i danni mentre sono ancora da verificare eventuali rischi di inquinamento ambientale.

Sotto sequestro l'impianto Asm andato a fuoco. Confortanti i primi risultati dei rilievi dell'Arpa

Servizio in aggiornamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.