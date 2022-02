Foligno, morta Francesca Tardioli: caduta dal balcone. Era ambasciatrice italiana a Canberra

20 febbraio 2022 a

E’ morta cadendo dal balcone di una abitazione di via Fazi, a Foligno, Francesca Tardioli, 57 anni. Ambasciatrice italiana a Canberra, in Australia, si trovava a Foligno, sua città natale, per trascorrere alcuni giorni di ferie. Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno cercando di capire le cause dell’incidente. La donna avrebbe perso l’equilibrio sporgendosi dal terrazzo. Inutili i soccorsi. Ricopriva la carica di ambasciatrice d'Italia in Australia dal settembre 2019.

