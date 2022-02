Perugia, torna lo Sbaracco ma i saldi in Umbria arrancano: -30% sul 2020

Sabrina Busiri Vici 20 febbraio 2022 a

Da una parte la paura di Omicron, dall’altra il caro bollette piombato sulle famiglie, a una decina di giorni dallo stop, i saldi invernali arrancano. È così in tutta Italia e l’Umbria non fa eccezione con un calo delle vendite scontate che “raggiunge anche il 30% rispetto ai saldi invernali 2020 considerando che quelli dello scorso anno furono compromessi dalle chiusure forzate, un anno a parte”, riporta il presidente di Federmoda regionale, Carlo Petrini. Segnali più positivi arrivano comunque dal centro storico di Perugia dove “le vendite sono il linea con gli anni precedenti soprattutto per quanto riguarda il settore abbigliamento donna, maggiore attrattore”, riportano dal Consorzio Perugia in centro. E per dare un ulteriore impulso lo stesso Consorzio, con il patrocinio del Comune di Perugia, rilancia anche per questa stagione la sedicesima edizione dello Sbaracco.

L’appuntamento con i super saldi, ovvero lo sconto sullo sconto, di fine stagione è per venerdì 25 e sabato 26 febbraio dalle ore 10 alle 20 nell’area di corso Vannucci e le vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza: protagonisti, come di consueto, artigiani e commercianti che escono in strada con i tradizionali banchi lungo le vie dell’acropoli e dei borghi. Non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche artigianato, beni per la persona, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, occhiali.

“Le proposte saranno molto vantaggiose e sui banchi c saranno capi ben selezionati, delle ultime collezioni”, promettono dal Consorzio. Per sapere chi aderirà nei prossimi giorni, a ridosso dell’appuntamento, gli organizzatori pubblicheranno l’elenco dei negozi nella pagina Facebook e Instagram Enjoy Perugia.

