Spoleto, ex Novelli: reparto uova all'asta per la terza volta

Dopo un mese abbondante di attesa e paventate modifiche alla procedura di vendita, nel tardo pomeriggio di venerdì 18 febbraio è stata pubblicata la terza asta per la cessione del ramo uova della ex Novelli di Spoleto, che sulla carta coinvolge 146 lavoratori. Per loro la cassa integrazione risulta in esaurimento all’inizio della primavera, ovvero alcune settimane prima della scadenza del nuovo tentativo di vendita, fissata per fine maggio. L’unica novità della terza procedura, che tutti sperano sia quella buona, è rappresentata dalla cifra richiesta, su cui si è proceduto al taglio di un ulteriore 25 per cento. In altre parole, dai 17,3 milioni segnati come base d’asta per il primo tentativo di vendita compiuto nel luglio 2021, quando gli atti comunque già ammettevano la cosiddetta offerta minima, vale a dire il 75 per cento della richiesta (nel caso pari a 13 milioni) oggi si è arrivati a comprimere fino a 9,7 milioni il prezzo a base d’asta proposto a potenziali investitori, mentre l’offerta minima è scesa a 7,3 milioni.

Occorrerà attendere la fine del maggio prossimo, ovvero la scadenza della terza asta, per capire se la seconda tagliola sull’importo di vendita sarà sufficiente a muovere il mercato e l’interesse dei player del comparto. In prima fila, non è un mistero, c’è Eurovo, il gigante italiano che, sempre con un’asta, ha già rilevato i capannoni adibiti ad allevamento di Amelia e per questo, almeno in un paio di occasioni note, si è accomodato al tavolo della Regione con sindacati e curatori fallimentari, manifestando esplicitamente ma informalmente l’interesse a mettere le mani anche sugli altri asset del ramo uova della ex Novelli, in cui malgrado le difficoltà la produzione non si è mai fermata.

L’operazione di vendita sulla carta coinvolge 146 lavoratori (102 di Fattorie Novelli e 44 di Alimentitaliani), ma a fine 2021 non sono stati rinnovati una serie di contratti a tempo determinato e per questo, anche se gli atti di vendita continuano a segnare quell’organico, realmente i dipendenti che ancora sperano di uscire dalle sabbie mobili della crisi decennale dovrebbero essere circa 110. I lavoratori agricoli, però, come denunciato meno di un mese fa dai rappresentanti sindacali, rischiano di restare senza cassa integrazione (Cisoa), perché in base alle stime messe sul tavolo dell’assessore regionale Michele Fioroni l’ammortizzatore sociale arriverebbe per tutti a scadenza tra fine marzo, massimo fine aprile, prima della scadenza della terza asta. Ergo: occorre trovare una soluzione per accompagnare i lavoratori in quelli che per molti sarà, nel bene o nel male, l’ultimo atto della crisi.

