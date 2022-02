Morte Trinca, il suo medico indagato per falso anche per altre esenzioni vaccinali

Francesca Marruco 20 febbraio 2022 a

Non solo l’indagine aperta per omicidio colposo in cui il medico di base del dottor Trinca è stato iscritto dopo il decesso del biologo no vax per avergli rilasciato il certificato che lo esonerava dal vaccino. “In seguito gli accertamenti fatti dal Nas presso il mio studio sulle esenzioni che ho rilasciato, anche a me è stata contestata l’ipotesi di falso ideologico, sono indagato anche per questo. Certo poi vedremo se è un’ipotesi veritiera” spiega il dottor Pietro Solinas. Che rivendica la correttezza del suo operato: “Io ho fatto decine di esenzioni - spiega senza voler specificare quante ne abbia emesse - ma l’ho fatto in scienza e coscienza e a volte l’ho dovuto fare probabilmente anche al posto di qualche altro mio collega che si è tirato indietro e non ha fatto il suo dovere. Poi però, se ne fai un tot, è come se commettessi un reato d’ufficio, invece non è così. Io non ho commesso alcun reato, ho solo fatto il mio lavoro. L’esenzione è un atto medico, non è un reato”.

Il dottor Solinas aggiunge: “Noi medici di famiglia siamo stati massacrati di lavoro, abbiamo lavorato tantissimo ed è questo l’unico motivo per cui ho rilasciato esenzioni, non avevo nessun interesse a fare queste certificazioni. Io sono per il vaccino, ho somministrato le dosi a tutti i miei pazienti che non potevano andare ai punti vaccinali, la maggioranza dei miei assistiti è vaccinato. Lo sono anche io con tripla dose, i miei familiari. Non sono contro i vaccini, ma sono anche per vedere le situazioni in cui il vaccino sia controindicato come tutte le terapie. Esistevano tante possibilità di fare differimenti per accertamenti che non sono stati fatti da parte di altri, e le ho fatte io perché qualcun altro non si è preso la responsabilità. Però io l’ho fatto ed eccomi qua. Tornassi indietro lo rifarei senza dubbio, ma in maniera più protetta magari chiamando prima gli ispettori, perché ho visto come funziona. Ma lo rifarei, anche a Trinca. Non mi sarei fermato e non me ne sarei lavato le mani. Certamente però, credo che andavano stabiliti i criteri di esenzione coinvolgendo anche noi medici, che invece abbiamo solo eseguito. E poi, chi di noi ha fatto esenzioni è andato incontro a critiche solo per questo”. Il dottore chiarisce di “non avercela con i militari del Nas che hanno fatto il loro lavoro in maniera seria” ma “con la mia parte professionale che avrebbe dovuto far sentire maggiormente la sua voce”.

E su Trinca aggiunge: “Il dottore aveva delle chiare condizioni che potevano portare all’esonero. E comunque la mia esenzione aveva una scadenza, per i due mesi successivi è stata prolungata da una circolare ministeriale, prima che il sistema di esonero cambiasse. Quindi la sua esenzione è stata prorogata dallo Stato”. Nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Perugia di Raffaele Cantone, Solinas è stato iscritto proprio per aver rilasciato questa esenzione. L’accertamento autoptico è stato disposto anche per accertare “se tra le cause del decesso possa esserci la mancata vaccinazione”. “Io non vedo il nesso - sostiene Solinas - Trinca non voleva comunque vaccinarsi e in ogni caso in ospedale ha rifiutato diversi trattamenti che forse avrebbero potuto salvargli la vita. Anche durante il ricovero, non credo sia stato nulla di male dai sanitari dell’ospedale. Anzi. Credo che non ci sia colpa di nessuno e non vedo il motivo per fare questo accertamento”. Il perito nominato dalla Procura ha preso 90 giorni di tempo per depositare la relazione autoptica.

