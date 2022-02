Umbria, una donna al vertice dei camionisti: "Porterò avanti le nostre battaglie"

19 febbraio 2022 a

Carlotta Caponi, 40 anni di Bettona, praticamente nata e cresciuta nell’azienda di famiglia, è il nuovo segretario generale Fai, la Federazione degli autotrasportatori italiani. E’ la prima donna che ricopre questo ruolo.

Che effetto fa stare al vertice dei camionisti in un momento così complicato per la categoria?

Sono entusiasta di questo incarico e ne sento profondamente la responsabilità. Il momento storico è eccezionale e necessita di una risposta eccezionale da parte del governo. Di recente abbiamo avuto un incontro con la vice ministro Bellanova cui abbiamo esposto le nostre problematiche ma la risposta del governo è apparsa insufficiente.

Quali sono le priorità da affrontare?

Servono interventi urgenti contro il caro energia e occorre riattivare i costi di riferimento dell’autotrasporto. Ma anche reperire fondi e semplificare l’accesso alla Carta di qualificazione dei conducenti, una delle maggiori barriere all’entrata per nuovi autisti ed efficientare le motorizzazioni tanto per fare qualche esempio.

Che succederà ora?

Il tavolo con il Ministero resta aperto ma intanto è stato convocato il comitato esecutivo di Unatras, per concordare una linea comune insieme alle altre associazioni dell’autotrasporto.

In Umbria ci sono 1.658 aziende che operano nel settore. Qual è la loro situazione?

i nostri associati hanno manifestato, tra i primi in Italia, le loro difficoltà già dall’ottobre scorso e oggi la situazione sta purtroppo precipitando. Anche coloro che erano riusciti a farsi riconoscere aumenti da parte della committenza, ora si vedono erodere quel delta positivo dai rincari. Basti pensare che da ottobre a oggi il prezzo del gasolio è aumentato del 35%, per non parlare dell’Lng. In molti chiedono un fermo nazionale ma, con lo stato di emergenza, certe manifestazioni non sono consentite.

Come pensate di muovervi, quindi?

Stiamo attentamente valutando la possibilità di non far partire i mezzi dai nostri piazzali.

E’ difficile per lei il confronto in un ambiente prevalentemente maschile?

Mai avuto problemi. Sono ancora molti i pregiudizi nei confronti degli autotrasportatori che vengono spesso additati come maschilisti e poco rispettosi delle donne. In realtà ho sempre incontrato persone molto gentili, probabilmente perché hanno visto in me una di loro… ed è proprio quello che sono.

Ma un camion l’ha mai guidato?

Già subito dopo il liceo, in concomitanza con l’università, sono entrata nell’azienda di famiglia, occupandomi del settore amministrativo contabile. Non ho mai preso la patente ma ricordo con tenerezza un viaggio fatto con mio padre tanti anni fa, quando era ancora consentito. Ero poco più di una bambina, lui guidava e io leggevo Piccole donne crescono, ecco a distanza di tanti anni, quel viaggio sembra quasi profetico.

