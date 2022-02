Perugia, “a San Sisto vogliamo più verde e piazza senza auto”. I cittadini presentano idee per il quartiere

Sabrina Busiri Vici 19 febbraio 2022 a

A Perugia il quartiere di San Sisto deve trovare una sua identità e trasformarsi su misura per chi ci abita e frequenta il quartiere, lavoratori, studenti, bambini, famiglie ma anche fruitori di cultura. Per ora sono solo idee racchiuse in un documento ben studiato e progettato da professionisti quindi presentato all’amministrazione comunale sotto il titolo Facciamo centro da una decina fra associazioni e imprese creative del quartiere. All’incontro di qualche giorno fa presenti, oltre ai cittadini, il sindaco Andrea Romizi, l’assessore a lavori pubblici Otello Numerini e la consigliera (Progetto Perugia) Cristiana Casaioli. Sul tavolo il piano preliminare che ben tiene conto delle esigenze della popolazione perché pensato da chi vive tutti i giorni quella realtà.

“L’area di riferimento è quella centrale dove troviamo teatro, biblioteca, piazza, servizi comunali, asl, area mercatale - spiega Federico Boncio dell’associazione I Rioni -. Insomma, un insieme di contenitore importanti che hanno però bisogno di completarsi l’uno con l’altro, di dialogare fra loro e non con servizi che alle cinque del pomeriggio sono per lo più chiusi. Vogliamo dare vita a tutti questi spazi rendendo prima di tutto la piazza centrale un’area pedonabile e così spostare il parcheggio nell’area sovrastante; creare quindi uno spazio fisso per il mercato settimanale che potrebbe ospitare di volta in volta diverse proposte; realizzare poi un giardino pensile sopra il tetto del teatro e prevedere la costruzione di uno spazio scenico all’esterno per rappresentazioni nei mesi estivi”. Boncio aggiunge: “Dopo la chiusura del cva sentiamo anche la mancanza di un luogo per la vita associativa. Le associazioni negli anni si sono dovute decentrare così come la chiesa e questo ha spento la fruizione della piazza centrale durante tutto l’arco della giornata”.

Oltre all’associazione I Rioni, aderiscono all’iniziativa l’oratorio, la parrocchia, il centro socio culturale, la banda, Fontemaggiore, biblioteca Sandro Penna, Centro danza, la Scuola di musica, l’associazione la Terrazza, l’istituto comprensivo 7. Il primo incontro con l’amministrazione ha messo tutti di buonumore. “Il sindaco ha apprezzato molto il lavoro fatto nel quartiere e, insieme all’assessore, ha preso l’impegno di attivare un colloquio fra le associazione e gli uffici tecnici del Comune - riporta Casaioli -. Ci sarà, inoltre, da valutare sia la possibilità di intercettare fondi come è avvenuto per la rigenerazione del quartiere di Ponte San Giovanni sia da valutare la fattibilità all’interno del progetto del Btr, Bus rapid transit, per il quale è previsto l’attraversamento in zona. San Sisto ha bisogno di riprendersi i suoi spazi. L’impegno c’è”.

