Spoleto, violenta lite tra ragazzi alla stazione: uno finisce in ospedale

Ci sarebbe una lite violenta tra due ragazzi, soltanto uno dei quali identificato, dietro ai danneggiamenti segnalati giovedì mattina alla stazione ferroviaria di Spoleto. L’episodio ha anche portato al ferimento di un ventenne, in maniera non grave. A ricostruire quanto accaduto mercoledì sera tra la banchina di attesa dei treni e la sala viaggiatori sono stati gli uomini del commissariato, secondo cui due giovani sono arrivati alle mani e nel parapiglia che ne è scaturito hanno sfondato parte della porta a vetri. All’origine della lite, in base a quanto spiegano gli agenti, ci sarebbero futili motivi, forse una parola o uno sguardo di troppo. Certo è, invece, che i due ragazzi hanno iniziato a litigare prima gridandosi insulti e minacce, dopodiché si sono spintonati e assestati qualche colpo. Ad assistere alla scena i passeggeri che hanno chiamato la polizia non riuscendo a calmarli.

Durate la colluttazione è stato rotto anche parte del vetro della porta di accesso alla sala viaggiatori ed è probabilmente in questo frangente che il ventenne è rimasto ferito a una gamba. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato soltanto il ragazzo ferito e hanno richiesto l’intervento del 118, con il personale sanitario che dopo le prime medicazioni in stazione ha disposto il trasferimento del ferito in pronto soccorso. Qui i il ventenne ha spiegato di aver avuto un diverbio con un coetaneo degenerato nel giro di poco nell’episodio violento, al termine del quale l’altro era scappato.

Malgrado il ragazzo abbia fornito una serie di indicazioni agli agenti, l’altro ventenne al momento non è stato identificato, ma potrebbero essere le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della stazione a fornire qualche indicazione utile. Il giovane finito in ospedale, comunque, è risultato sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova e nel giro di poco è stato identificato come l’ospite di una struttura dal quale si era allontanato nel pomeriggio. Lì è stato riaccompagnato dagli agenti dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. La sua fuga dalla struttura è stata segnalata all’autorità giudiziaria.

