Terni, giovane ferito in via Visetti: "Fuori dalla terapia intensiva, grazie a tutti"

Era stato colpito dal proiettile sparato da un 59enne originario della zona di Roma e da tempo residente a Terni, in via Visetti. Il 33enne ternano rimasto ferito ha voluto rassicurare gli amici, via social, sulle proprie condizioni di salute, ringraziandoli per la vicinanza dimostrata in questi giorni.

Operato subito dopo l'accaduto dai sanitari dell'ospedale Santa Maria, al momento si trova ricoverato ma è uscito dalla terapia intensiva.

“Scrivo qui perché sarebbe impossibile ringraziare tutti per l'affetto grande che mi avete e state dando - si legge nel post del giovane -. Le mie condizioni sono queste: fino a ieri mattina (giovedì 16 febbraio 2022, ndr) ero in terapia intensiva. Mi è stato asportato un pezzo di polmone e porto due drenaggi con respiratore. Già da questa mattina (venerdì 17 febbraio ndr) il respiratore mi è stato tolto e, se serve proprio, lo uso in casi rari e lo stesso vale per il drenaggio”. Una situazione, insomma, in costante miglioramento dopo la gravità emersa subito dopo il ferimento.

“La ferita sta migliorando - prosegue il 33enne ternano - ma ci vorrà del tempo. Ma va bene così perché onestamente avevo paura di non vedere più nessuno da quel maledetto giorno ed invece eccomi qui, sulle mie gambe e più forte di prima. Grazie ancora a tutti, sembra banale e stupido ma leggere tante persone che mi stanno vicino mi sta dando una carica enorme a rialzarmi”.

Intanto il 59enne che ha fatto fuoco, si trova ancora agli arresti domiciliari - l'indagine è condotta dai carabinieri - e nei prossimi giorni il suo legale difensore, l'avvocato Francesca De Nicola, presenterà una specifica istanza per ottenere la revoca della misura cautelare.

Secondo quanto aveva riferito al giudice, lo sparo gli era partito mentre il 33enne stava cercando di entrare in casa sua per raggiungere l'amica - una 22enne del ternano - che era andata a trovare il 59enne, sentendosi particolarmente provata e bisognosa di conforto in un momento di difficoltà.

