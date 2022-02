Perugia, mamma violentata e morta dopo il festino: 43enne condannato a 5 anni

Francesca Marruco 19 febbraio 2022 a

Cinque anni di reclusione per aver abusato sessualmente di quella mamma di 27 anni mentre lei era in coma e non poteva difendersi. E un’assoluzione per morte in conseguenza di altro reato. Contestazione che la Procura muoveva al 43enne ecuadoriano, ritenuto responsabile anche di aver appunto, ceduto, la dose mortale di droga alla donna durante un festino nel suo appartamento a Fontivegge avvenuto ad aprile dello scorso anno. “Sinceramente - spiega l’avvocato Donatella Donati che assisteva la famiglia della ragazza deceduta, parte civile nel procedimento - non capiamo perché per questa contestazione l’imputato sia stato ritenuto innocente, aspetteremo le motivazioni del giudice per comprenderlo”.

Ieri mattina infatti, il sostituto procuratore, Paolo Abbritti, aveva chiesto una condanna a sette anni di reclusione al termine del processo con rito abbreviato che l’imputato - ancora detenuto nel carcere di Terni da quando la squadra mobile di Perugia lo arrestò a ottobre dello scorso anno - aveva scelto e che gli è valso lo sconto di un terzo della pena. Il gip Valerio D’Andria, ha assolto l’imputato per questa contestazione. Secondo quanto emerso dopo l’inchiesta scaturita dal decesso di quella giovane mamma, l’imputato - difeso dall’avvocato Mauro Dottori - non solo aveva abusato di lei mentre la donna era in coma per aver assunto alcol, eroina e cocaina, ma aveva anche scattato delle foto e fatto dei video mentre lo faceva. Tutto materiale che i poliziotti avevano trovato nel suo telefono cellulare.

Le indagini sulla morte della giovane donna, madre di due bambini, erano iniziate subito quella domenica mattina. Gli agenti della squadra mobile, che intervennero nell'appartamento in cui si trovava il corpo della donna, indagarono per mesi, mettendo in fila tutti gli elementi necessari per attribuire i ruoli per quanto accaduto quella notte. Ed era emerso che, di fatto, la donna era stata lasciata morire. L'uomo finito in carcere lo diceva in alcuni messaggi inviati quella notte che lei non stava bene, ma non solo non l'aveva soccorsa, ma l'aveva pure violentata e ripresa col telefonino. Nell’indagine c’è stata una testimonianza in particolare di una persona presente quella notte al festino che ha detto di aver visto l’imputato dare la dose letale alla mamma. La giovane, è emerso, purtroppo aveva già assunto alcol e droga anche in un altro festino che si era tenuto sempre quella sera stessa, a cui aveva partecipato prima di finire nell’appartamento in cui avrebbe trovato la morte nonostante qualcuno probabilmente avrebbe potuto soccorrerla.

