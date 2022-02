Perugia, le chat segrete dei baby pusher: "Scaricate sessions per ordinare"

19 febbraio 2022 a

a

a

“Ragazzi scaricate Session per info e ordini”. Session è solo una della tante chat utilizzate dai ragazzini minorenni per comprare e rivendere fumo e erba. L’invito è stato trovato nel cellulare di uno dei ragazzini i cui genitori hanno ingaggiato l’agenzia di investigazioni private di Aldo Modena per fare luce su un presunto giro di spaccio e consumo elevato di droghe tra ragazzini di 15-16 anni.

Quindicenne aggredito dai coetanei finisce in ospedale: trauma cranico e due settimane di prognosi



L’invito a scaricare Session compare in una chat Telegram in cui si parla di “prodotti affidabili”. Session, è spiegato in un altro messaggio, va a sostituire l’altra chat di messaggistica utilizzata in precedenza, Wickr. “Per gli ordini”, si legge nel post. Lo stesso in cui, con linguaggio codificato, si pubblicizzano le “nuove” sostanze stupefacenti, da vendere. C’è la “nuova Cali London Pound cake”, poi si parla di “nuovi prezzi live resin in offerta speciale”, “nuovo polline Orfeo con foto” , “nuova weed strawberry Spain (domani foto e prezzi), “nuovo dry superdry e grand daddy purlple”. Insomma, un vero e proprio catalogo di sostanze stupefacenti da comprare e, in alcuni casi rivendere.

Accoltella il vicino di casa: condannato a 7 anni per tentato omicidio

Le verifiche svolte dall’agenzia privata hanno messo in luce l’esistenza di diversi gruppi di giovanissimi - sia a Perugia che nella zona del lago Trasimeno - che acquistano droga online e la rivendono utilizzando la criptovaluta. Ma quella droga poi, fumo e erba, finisce in camerette di ragazzini poco più che bambini, dove nascondono pure i grinder. La droga finisce poi nei loro zaini usati per andare a scuola o a fare sport. E succede che nelle chat di classe si avvertano l’un l’altro per l’ipotizzato controllo antidroga all’ingresso di scuola a cui fare attenzione.

Vende cocaina nel parcheggio del supermercato, giovane in manette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.