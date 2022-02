Umbria, “risorse idriche al lumicino: bacini con disponibilità al 36,5%”

Paolo Montioni (Consorzio bonificazione): “ortaggi e mais colture a rischio”

Gennaio e febbraio siccitosi e con poca neve in Umbria. Il rischio? Compromettere la stagione irrigua che avrà inizio ad aprile e proseguirà per tutta l’estate fino a metà settembre. A parlarne è Paolo Montioni, presidente del Consorzio bonificazione umbra: “I nostri bacini di Foligno, Spoleto e Trevi hanno risorse ridotte al 36,5%, la metà rispetto un anno fa. Nel 2021, infatti, piogge e neve furono più abbondanti. Quest’ultima in particolare, sciogliendosi, arricchì la portato del Clitunno e del Topino salvando la situazione. Oggi invece c’è il rischio serio di dover ridurre la quantità d’acqua a disposizione con perdite stimabili fino a meno 40% di produzione da parte delle nostre 2.200 imprese agricole”. Perdite che si andranno a sommare ai rincari per l’energia e a quelli per le materie prime tanto da mettere in crisi un intero comportato.

A risentire di più saranno le colture irrigue, soprattutto ortaggi e mais. Da qui l’appello agli agricoltori: “Rivedere i piano colturale - dice il presidente Montioni - verso prodotti che non richiedono particolare irrigazione, come grano e girasole. Ancora è possibile per non trovarsi male poi”.

Possibilità di piogge, tale da poter salvare la situazione da qui a fine marzo, sembra non esserci secondo i pareri espressi dai meteorologi. Al lavoro, dunque, su progetti e investimenti che potranno nel tempo offrire possibili soluzioni a un problema di siccità crescente e soprattutto di cambiamento del clima caratterizzato da una progressiva “americanizzazione - riportano da Umbria meteo - ovvero da grandi contrasti con fenomeni intensi, a volte devastanti”. In Umbria tra i progetti in cantiere c’è quello inserito nel dossier Pnrr: 18 milioni per operare il riempimento della diga del Chiascio. Un’opera portata avanti da Umbria Acque.

Inoltre lo stesso Consorzio bonificazione umbra ha stanziato 17 milioni per altre opere come il rifacimento delle condutture nell’area spoletina tale da sanare le perdite; inoltre sempre, a livello, strutturale sarà potenziata la pressione delle condotte idriche nella zona di coltivazione del sedano nero a Trevi grazie a sistema alimentato con energia verde da impianto fotovoltaico. “Prevediamo - conclude Montioni - inoltre speciali card in dotazione agli agricoltori per un rifornimento fatto su misura rispetto al loro piano di coltivazione proprio per azzerare gli sprechi e forme di assistenza anche in questo caso ritagliate su ogni singola realtà”.

