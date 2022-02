Terremoto, Sergio Mattarella a Norcia: venerdì nuova visita del presidente della Repubblica

Julie Mary Marini 18 febbraio 2022 a

Sergio Mattarella torna in Umbria. Il presidente della Repubblica di nuovo in visita nelle zone terremotate del Centro Italia. Il capo dello Stato sarà infatti a Norcia, in provincia di Perugia, nella mattinata di venerdì 25 febbraio. Lo riporta il sito del Quirinale. Una visita per rinnovare il suo sostegno, la sua vicinanza, la sua solidarietà alle popolazioni colpite dal drammatico sciame sismico del 2016. Il presidente della Repubblica, inoltre, vuole riaffermare come l’obiettivo della ricostruzione è condiviso da tutte le istituzioni.

Per il capo dello Stato, appena rieletto per il secondo mandato, sarà la terza visita a Norcia. Ma molte sono state anche quelle in altri comuni colpiti dal terremoto, distribuiti tra Marche, Umbria e Lazio che furono rasi al suolo. Il presidente fin da subito fu vicino alle popolazioni colpite e non soltanto da un punto di vista solidale, ma fisico. Mattarella ha visitato praticamente tutte le aree che furono duramente investite dallo sciame sismico, in particolare i territori dei comuni delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Perugia.

Nella giornata di venerdì 15 febbraio, a Norcia il presidente della Repubblica visiterà le strutture prefabbricate e alcuni cantieri simbolo per la città, tra questi il Palazzo municipale e la basilica di san Benedetto. Negli ultimi mesi l'opera di ricostruzione viaggia finalmente a una velocità maggiore e iniziano a vedersi primi importanti risultati. Norcia fu duramente danneggiata dallo sciame sismico, in particolare dal punto di vista monumentale, visto che fu letteralmente distrutto uno dei luoghi simbolo dell'intera regione Umbria. Il capo dello Stato constaterà personalmente come sta procedendo la ricostruzione della basilica. Ovviamente sarà anche l'occasione per incontrare le istituzioni e ascoltare una volta ancora le problematiche ancora irrisolte dell'area e come i residenti stanno cercando di rialzarsi dal doppio colpo subito negli ultimi anni: prima il terremoto, poi la pandemia da Covid.

