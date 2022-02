Terni, con 10 euro vince 2 milioni al Gratta e Vinci: individuato il fortunato

18 febbraio 2022 a

Con un biglietto del Gratta e Vinci da 10 euro è stata centrata una vincita di ben 2 milioni di euro. La clamorosa impresa, resa nota solo oggi, è stata centrata a Terni nelle scorse settimane, alla tabaccheria Battisti, di Patrizio Proietti (nella foto), in via Cesare Battisti, 62.

A renderlo noto è stata la stessa ricevitoria.

La "caccia al fortunato", come sempre avviene in questi casi, è subito scattata. Lo stesso Proietti, però, ha svelato che, pochi giorni dopo l'acquisto del biglietto, si è presentato in ricevitoria un filippino, che da tempo risiede in città, che ha annunciato di aver centrato lui la straordinaria impresa ed chiesto informazioni sulle modalità di riscossione della straordinaria vincite.

L'uomo ha quindi ringraziato la ricevitoria che, da quel giorno, non lo ha più visto. Il colpo è sicuramente eccezionale e costituisce la più alta vincita centrata a Terni con il Gratta e Vinci.

