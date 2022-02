Spoleto, è morta Viola Giorgetti: la staffetta partigiana aveva cento anni

18 febbraio 2022 a

A Spoleto è morta Viola Giorgetti, staffetta partigiana, scomparsa pochi giorni dopo aver festeggiato il traguardo dei cento anni. A dare la notizia è stata l'Anpi di Spoleto Probo Martinelli che la ricorda spiegando che “una nostra delegazione le aveva fatto recentemente visita in occasione del suo centesimo compleanno, nominandola socia onoraria. Viola Giorgetti aveva preso parte alla Resistenza come staffetta per portare viveri ai partigiani che combattevano sulla montagna di Forca di Cerro”. Silvio Giorgetti, suo fratello, perse la vita durante la Resistenza. Viola, dopo la guerra, si era sposata con Dante Marcelli, anche lui partigiano. “L'Anpi di Spoleto si stringe a tutta la sua famiglia e la ringrazia per il contributo alla Resistenza”.

