Terni, raid dei ladri in casa di un consigliere comunale

Maria Luce Schillaci 18 febbraio 2022 a

a

a

“Si sono attaccati a tutto, perfino al salvadanaio di mio figlio che conteneva pochi spiccioli e al profumo mezzo finito di mia moglie”. A parlare così è il vicepresidente del consiglio comunale e referente della Lega Terni, Devid Maggiora, vittima di un furto subìto mercoledì 16 febbraio. I ladri sono entrati nella sua abitazione in zona Città Giardino. Una brutta esperienza iniziata al suo rientro a casa, davanti alla porta trovata spalancata.

Si spacciano per agenti immobiliari e derubano in casa un'anziana: via con gioielli e denaro

“La porta era aperta e tutte le luci erano accese - racconta - sono entrato e ho visto che era tutto a soqquadro e ho capito”. I malviventi hanno rovistato in ogni singola stanza, lasciando un grande disordine: mobili aperti, cassetti rovesciati, ogni cosa gettata a terra. “Ero sconvolto - prosegue – hanno messo le mani nelle nostre cose e hanno portato via oggetti a cui eravamo legati affettivamente, per fortuna non hanno rubato cose di particolare valore perché le teniamo in banca. Ci hanno rubato soprattutto dei ricordi come bomboniere e soprammobili, la penna regalatemi per la mia laurea e poi abbigliamento, persino un paio di scarpe e dei maglioni, qualche oggetto d’oro, orologi. Hanno pure rovistato fra le provviste della cucina”. Maggiora ha subito chiamato la polizia per i rilievi di rito, poi giovedì 17 febbraio si è recato in Questura per sporgere denuncia.

Torna a casa e trova i ladri. I genitori erano usciti per consegnare un presepe. Indaga la polizia

A quanto sembra i ladri sono entrati forzando la porta blindata, probabilmente usando chiavi passepartout. Ancora in corso di quantificazione il bottino. “Stiamo ancora verificando - precisa il consigliere comunale leghista - perché ad ogni controllo ci accorgiamo di qualcosa che manca. Davvero una bruttissima esperienza, la paura era di trovarmeli davanti quando sono entrato in casa. Serviranno giorni per rimettere a posto tutto: hanno rovesciato ogni cosa, credo abbiano avuto abbastanza tempo per agire anche se questa è gente del mestiere e spesso è molto rapida”.

Dieci furti nelle abitazioni delle frazioni di Miriano e Capitone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.