17 febbraio 2022 a

a

a

Ci sarebbe almeno un indagato nel fascicolo aperto dalla Procura di Perugia sulla morte del biologo no vax Franco Trinca. Il reato ipotizzato è omicidio colposo. Nel mirino dei pm c’è l’esenzione alla vaccinazione anti Covid rilasciata al sanitario che il 4 febbraio è deceduto all’ospedale di Città di Castello rinunciando all’intubazione. Esenzione che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe risultare indebita, cioè non suffragata da ragioni medico scientifiche valide. Da qui l’autopsia, disposta ed eseguita a Roma (in Umbria non ci sono strutture per effettuare esami autoptici su cadaveri infetti) dalla Procura. L’accertamento tecnico irripetibile è stato disposto “al fine di verificare l’effettiva causa di morte del dottor Franco Trinca, in quanto quest’ultimo era risultato, da altre indagini in corso, destinatario di esenzione della somministrazione del vaccino”. I carabinieri del Nas stanno effettuando approfondimenti investigativi proprio per verificare la validità di 826 esenzioni rilasciate da medici di base e specialisti in tutta l’Umbria. Tra queste c’è anche quella di Trinca, che come biologo era sottoposto all’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Ma lui il vaccino non l’ha fatto, grazie all’esenzione. La Procura di Perugia fa sapere che l’autopsia si è resa necessaria “per comprendere se le situazioni che avevano giustificato l’esenzione fossero effettive e, in caso contrario, se il decesso eventualmente dipendente da Covid, potesse essere ricollegabile all’omessa somministrazione del vaccino”. Mercoledì i militari del nucleo antisofisticazione hanno acquisito le cartelle cliniche di Trinca all’ospedale di Città di Castello. La direzione sanitaria fa sapere che Trinca non risultava affetto da patologie. Avrebbe soltanto assunto acido folico. Da qui gli accertamenti sulla veridicità dell’esenzione. Il Corriere dell’Umbria ha provato a contattare il medico di medicina generale di Trinca (che era residente a Magione) scelto nel territorio del capoluogo di regione. Non ha risposto. “Ha preso un giorno libero” ha fatto sapere la sostituta. Che il vaccino avrebbe potuto salvare Trinca lo ha dichiarato Silvio Pasqui, direttore dell’ospedale di Città di Castello. Secondo Pasqui se Trinca si fosse vaccinato “avrebbe avuto delle possibilità in più di salvarsi, lo dicono le statistiche: i non vaccinati rischiano di finire in terapia intensiva 30 volte di più rispetto agli immunizzati”. Terapia intensiva che Trinca, come confermato, ha comunque rifiutato. Al momento del ricovero era già “in condizioni critiche, a causa della polmonite bilaterale da Covid”. Trinca sarebbe morto per arresto cardiaco da scompenso multiorgano provocato dalla polmonite e quindi dal virus. Sempre stando a quanto si apprende dall’ospedale, avrebbe chiesto steroidi e vitamina C come terapie alternative che però il nosocomio ha negato per mancanza di evidenze scientifiche sulla loro efficacia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.