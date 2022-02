Foligno, ubriaco alla guida danneggia tre auto in sosta

Susanna Minelli 18 febbraio 2022 a

Si mette al volante ubriaco e danneggia tre auto in sosta. E' successo a Foligno nella tarda serata di martedì 15 febbraio e sono dovuti intervenire i carabinieri del radiomobile.

L’uomo è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato positivo. Gli è stata sospesa la patente di guida e sequestrato il mezzo.

Un fatto che si inserisce nell'ambito dei controlli operati dagli uomini dell'Arma negli ultimi giorni.

I carabinieri della compagnia di Foligno, coordinati dal colonnello Alessandro Pericoli Ridolfini, infatti hanno presidiato il territorio con 79 servizi esterni, al fine di reprimere reati in genere, con particolare attenzione alla prevenzione di quelli contro il patrimonio, dedicandosi al contempo anche alla verifica del rispetto della normativa volta a impedire la diffusione del Covid.

I militari impiegati hanno quindi controllato 390 veicoli, 605 persone e 58 esercizi commerciali. In tutto sono state elevate 45 contravvenzioni per violazione del codice della strada. Otto le auto sequestrate per mancanza di copertura assicurativa e dodici le multe per guida senza cintura o per uso del telefono cellulare. Durante i controlli sono stati rilevati anche tre incidenti stradali fortunatamente senza gravi conseguenze, dei quali soltanto uno con feriti lievi. Infine, in attuazione alle disposizioni relative alla verifica del rispetto delle misure anti Covid, sono stati controllati 17 esercizi commerciali, 82 green pass senza elevare sanzioni amministrative per il mancato rispetto di queste normative.

Come si sottolinea in una nota inviata dal comando provinciale dei carabinieri “grande fiducia è, come sempre, riposta nei carabinieri da parte della popolazione anche per la risoluzione di piccole o grandi controversie che, nella vita di tutti giorni, si presentano nella nostra società. E la risposta nell’Arma non tarda mai a farsi sentire con la forza della vicinanza al cittadino, che da sempre vede nei carabinieri il grande baluardo contro ogni forma di ingiustizia".

