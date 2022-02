Carnevale a Perugia, dalle frittelle ai cioccolatini nelle Giornate del Bartoccio

Arianna Sorrentino 18 febbraio 2022 a

Non solo frittelle, ma anche cioccolatini: la Società del Bartoccio continua a puntare sulle tradizioni enogastronomiche di Perugia per dare valore alla festività carnevalesca. Dopo il grande successo per le bartocciate, le frittelle tipiche ottocentesche, che sono state riproposte in una nuova formula grazie alla collaborazione dell’associazione con la pasticceria B&B di via Annibale Vecchi, ora è il turno dei bartoccini, cioccolatini artigianali realizzati dalla pasticceria Turan Cafè di via Calderini.

“L’idea dei cioccolatini è nata dal voler rimodernizzare la tradizione e di renderla così contemporanea – dice Giulia Casciarri, proprietaria del Turan Cafè – I bartoccini sono cioccolatini che riprendono la forma del cappello del Bartoccio, la tipica maschera del Carnevale di Perugia. Il ripieno è formato da un cremino di pasta di mandorle con un inserto di granella di nocciole”. Il dolcetto riprende così le tradizioni caratteristiche della città: quella del cioccolato e quella della mandorla, utilizzata nella preparazione dei tipici dolci perugini come il torciglione e le fave dei morti.

“L’incontro tra la Società del Bartoccio, la pasticceria B&B e Turan Cafè ha prodotto elementi positivi che stanno riscontrando il gradimento del pubblico, incuriosito da una tradizione che porta con sé innovazione”, dice Renzo Zuccherini, presidente della Società del Bartoccio. L’iniziativa della realizzazione del prodotto artigianale si protrarrà oltre le giornate del Carnevale: “La produzione andrà avanti fino a Pasqua. Poi valuteremo se riproporla per il prossimo inverno - continua Zuccherini – C’è una sorpresa all’interno della scatola dei cioccolatini: i motti originali scritti in perugino”.

