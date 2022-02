Umbria, allevatori protestano per i rincari. Lo sfogo: "Io vendo latte ma ci rimetto"

18 febbraio 2022 a

a

a

I conti non tornano più. E i 150 allevamenti della regione, che contano seimila capi e una produzione annua intorno ai 350 mila quintali di latte, rischiano di non riuscire più ad andare avanti. Lo dice a chiare lettere il presidente di Coldiretti Umbria, Albano Agabiti. “I rincari stanno rendendo impossibile la sopravvivenza degli allevamenti - evidenzia - e il pericolo concreto è quello di compromettere la produzione di eccellenze che sono il simbolo del made in Umbria”. A Lugnano in Teverina, per esempio, c’è una stalla super tecnologica che tra vacche da latte e bovini conta 160 capi e produce latte e carne di ottima qualità. Stefano Migno, ingegnere di 27 anni, gestisce l’azienda agricola di famiglia insieme al padre.

In palestra allenamenti a lume di candela contro il caro bollette

“Un anno fa abbiamo fatto un importante investimento per dotarci di un impianto di mungitura robotizzata che garantisce il benessere degli animali, una sostanziale riduzione dell’uso degli antibiotici e la massima igiene - racconta - Sono stato io a volere questa innovazione, consapevole della sua importanza. Ma adesso ci ritroviamo a dover pagare il finanziamento che abbiamo dovuto chiedere e, allo stesso tempo, a far fronte ai rincari esasperati soprattutto di mangimi, gas ed energia elettrica. Basti pensare che a dicembre 2020 abbiamo pagato una bolletta della luce di 528 euro, a dicembre 2021 di 1.110 euro. L’osservatorio Ismea - continua - ha calcolato che la produzione di un litro di latte costa a ogni allevatore 46 centesimi, noi rivendiamo quello stesso litro a 41 centesimi: praticamente lavoriamo per rimettere, non possiamo resistere a lungo così”. Stefano Migno è uno dei soci della Grifo Latte che, però, evidenzia, meglio di così non può fare perché altrimenti si dovrebbe aumentare il costo di vendita che in questo momento sarebbe fortemente controproducente e spingerebbe fuori dal mercato.

Il caro energia mette ko i benzinai, un distributore su tre rischia di chiudere

Per questo la Coldiretti sta portando avanti una battaglia a tutela degli allevatori chiedendo anche il sostegno delle istituzioni. Le difficoltà dei produttori di latte sono peraltro la punta dell’iceberg di una situazione di diffusa sofferenza dell’intero all’allevamento italiano che coinvolge anche i bovini da carne, gli ovicaprini, i suini e gli avicoli che devono affrontare anche le emergenze peste suina ed influenza aviaria.

In Umbria saldi flop: vendite dimezzate tra Covid e caro bollette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.