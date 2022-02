Spoleto, vandali colpiscono la stazione: spaccati i vetri della porta d'accesso alla sala d'attesa

Filippo Partenzi 18 febbraio 2022 a

Vandali di nuovo in azione a Spoleto. Nelle scorse settimane a finire nel mirino degli incivili era stato il bocciodromo di San Giacomo (deturpati gli interni e divelte le piante) mentre questa volta è toccato alla stazione ferroviaria di Spoleto. Qui ignoti, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno spaccato i vetri della porta di accesso alla sala di attesa destinata agli utenti. A lanciare l’allarme sono stati i primi pendolari giunti nello scalo di piazza Polvani, i quali hanno subito segnalato il fatto agli operatori presenti. L’area è stata quindi transennata e resa inaccessibile al pubblico, in attesa degli interventi di sostituzione del vetro.

Un problema non nuovo, quello relativo agli atti vandalici nella stazione (a gennaio 2020 venne ribaltata la cabina per le foto tessere), reso però meno frequente grazie al continuo monitoraggio delle forze dell’ordine nella struttura. Tanti infatti, come confermato dai commercianti situati nella zona, i controlli quasi quotidiani effettuati dalla polizia e dai carabinieri che hanno consentito di rendere più sicura la stazione e ridurre gli episodi illeciti. Ad inizio anno, ad esempio, gli agenti del commissariato spoletino hanno provveduto a denunciare un 20enne extracomunitario (senza fissa dimora in Italia) per spaccio di droga. Il giovane, in particolare, era stato fermato dopo alcuni movimenti ritenuti sospetti avvenuti nel piazzale. Il ragazzo, a seguito della successiva perquisizione, era stato trovato in possesso di cocaina (già suddivisa in dosi) e 900 euro in contanti: da qui il deferimento alla procura. Un’operazione che, come detto, si inserisce nella serie di controlli messi in atto con l’obiettivo di rendere la stazione un luogo sicuro allontanando il rischio degrado.

Il polo di piazza Polvani nelle prossime settimane andrà incontro a una serie di lavori di riqualificazione e ammodernamento come l’eliminazione delle barriere architettoniche. I tempi non sono stati ancora definiti, tuttavia l’intenzione di Rfi è quella di velocizzare l’iter.

