Francesco Aquila, il libro di ricette del vincitore di Masterchef 10 è andato sold out. Cosa fa oggi, tra il suo programma in tv e l'amore per la figlia

Ci sarà anche il vincitore di Masterchef 10 questa sera - giovedì 17 febbraio - nella nuova puntata del cooking show di Sky: Francesco Aquila, infatti, tornerà dietro ai fornelli della Masteclass insieme a Irene Volpe e Antonio Colasanto, che sono finiti con lui sul podio della scorsa edizione. I tre presenteranno tre ricette che i concorrenti dovranno riprodurre fedelmente.

Aquila, nato in Puglia (ad Altamura) ma trapiantato in Romagna, prima di fare il suo ingresso a Masterchef era docente di Sala all'Istituto alberghiero di Riccione. E' stata la madre a farlo avvicinare al mondo della ristorazione fin da piccolo, lavorando quest'ultima in un hotel. Oggi, dopo aver trionfato lo scorso anno, Aquila è uno dei MasterCoach di Masterchef Academy, la prima scuola di cucina online firmata MasterChef Italia. Inoltre, grazie alla vittoria nella decima edizione del programma, ha potuto pubblicare il suo libro di ricette, "My way. Zio Bricco che ricette!", andato sold out nel giro di poche settimane e "costretto" alla ristampa più e più volte. A settembre 2021 è anche andato in onda un suo programma, Il volo dell’Aquila, che lo ha visto alle prese con ricette e drink gourmet. Il programma TV è andato in onda su Discovery Food Network.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Aquila è stato sposato con una donna dalla quale ha avuto una figlia, Ludovica. Adesso non si sa se lo chef sia fidanzato: nonostante il suo profilo Instagram sia molto attivo, infatti, Aquila condivide pochissimi elementi relativi alla sua sfera personale.

