Antonio Colasanto, il finalista di Masterchef 10, grande amico di Monir, oggi sta terminando il dottorando in Chimica degli alimenti. Chi è la fidanzata

17 febbraio 2022 a

Finalista a Masterchef 10, torna questa sera nella cucina di Sky Uno Antonio Colasanto. Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione, il giovane piemontese sarà ospite della puntata odierna - giovedì 17 febbraio - assieme a Irene Volpe e Francesco Aquila, suoi colleghi nella Masterclass 2020/2021.

Colasanto, originario di Novara, dopo il podio della scorsa stagione a Masterchef ha proseguito gli studi: laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche con il massimo dei voti, Antonio sta completando il dottorando in Chimica degli alimenti. Oltre a ciò, da gennaio è uno dei MasterCoach di Masterchef Academy, la prima scuola di cucina online firmata MasterChef Italia.

Molto attivo sui social, specialmente su Instagram, Antonio è fidanzato con Francesca: i due si sono conosciuti in terza superiore e stanno insieme da 11 anni. Inoltre, all'interno di Masterchef ha stretto un grande rapporto di amicizia con Monir, l'aspirante chef umbro originario di Bevagna. I due sono stati insieme anche di recente, in discoteca, dopo una scommessa fatta all'interno della Masterclass lo scorso anno. Ama pescare e proprio questa sua passione l’ha spinto ad informarsi alla ricerca delle migliori tecniche di cottura per esaltare la materia prima.

