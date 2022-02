Umbria, allarme furti nelle abitazioni. Sindaco chiede aiuto a prefettura e questura di Perugia

17 febbraio 2022 a

a

a

In Umbria i furti nelle abitazioni nell'ultimo periodo sembrano aumentare in maniera esponenziale. Diversi casi sono stati denunciati nei territori di molti comuni. E' accaduto anche nella zona di Montefalco. “Sono giorni difficili, c’è una continua segnalazione di furti in abitazioni che genera, comprensibilmente, uno stato di ansia e di preoccupazione in molti cittadini. Solo incrementando i controlli con l’ausilio di mezzi e personale possiamo riportare la serenità e la tranquillità di sempre”.

Famiglia rientra in casa e trova i ladri. I malviventi fuggono con un ricco bottino

A dirlo è stato il sindaco Luigi Titta, che, preoccupato dei ripetuti episodi avvenuti nel territorio montefalchese, ha inviato una richiesta di supporto alla prefettura e alla questura di Perugia. “Il territorio interessato – ha spiegato Titta – necessita di un controllo, con mezzi e personale sicuramente da incrementare. I nostri vigili stanno dando il massimo ma gli impegni sono molti e da soli non riescono a sopperire alle esigenze del momento. Mi sono confrontato anche con altri colleghi primi cittadini, il problema purtroppo è comune e va affrontato con celerità. Fra poco riparte la nuova stagione turistica – ha aggiunto Titta – con tutti gli eventi connessi e si spera anche in una ripartenza importante con attenzioni sì, ma anche con tante minori restrizioni".

Tenta di rubare energia elettrica al Comune e causa black out

"Le nostre struttura ricettive sono pronte - ha aggiunto ancora il sindaco di Montefalco - le tante attività extra alberghiere ubicate in tutto il territorio stanno proponendo come sempre le migliori offerte possibili, però occorrono la tranquillità e la serenità che sempre hanno contraddistinto questi luoghi. Confido nel supporto della prefettura e in quello della questura – ha concluso Titta – come nel comando della compagnia carabinieri di Foligno da cui dipende anche la nostra stazione, affinché si possano unire forze, mezzi e strategie per fermare queste ondate indiscriminate di furti d’appartamento”. I cittadini sperano in un intenso impegno delle istituzioni per cercare di arginare il fenomeno.

Allarme per una serie di furti nelle villette della zona residenziale nelle ultime settimane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.